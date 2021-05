Semua Mata Tertuju ke Laga Manchester City vs Chelsea

Sabtu, 8 Mei 2021 | 07:57 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Pertandingan antara Manchester City vs Chelsea di Etihad pada Sabtu (8/5/2021) malam ini akan menjadi sorotan utama dalam rangkaian jadwal Liga Inggris pekan ke-35. Semua mata tertuju ke laga ini.

Selain karena kedua tim baru saja meloloskan diri ke final Liga Champions tengah pekan lalu, City bisa memastikan jadi juara Liga Inggris musim ini apabila mampu membalas kekalahan dari Chelsea yang mereka derita di semifinal Piala FA bulan lalu.

Kemenangan akan membuat Pep Guardiola mengangkat trofi Liga Premier ketiganya dalam lima musim menangani City.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan, timnya ingin berkonsentrasi atas hal itu ketimbang memikirkan final Liga Champions.

BACA JUGA Tundukkan Real Madrid, Chelsea Pastikan Final Sesama Inggris di Liga Champions

City, menurut manajer Chelsea Thomas Tuchel, punya setidaknya dua keuntungan jelang pertandingan kali ini, yakni waktu istirahat satu hari lebih panjang serta staminanya relatif tidak terganggu perjalanan untuk melakukan laga karena main di kandang.

Konsisten

Kendati demikian, bukan tidak mungkin Chelsea yang trajektori penampilannya relatif konsisten sejak ditangani Tuchel bakal menjadi penunda pesta juara City.

Jika hal itu terjadi, Chelsea berpeluang naik ke posisi ketiga klasemen menggusur Leicester City yang dipecundangi Newcastle United pada Sabtu dini hari tadi.

BACA JUGA Manchester City vs Chelsea, Final Sesama Inggris Ketiga di Liga Champions

Sebelum laga City kontra Chelsea, jadwal Sabtu malam ini akan diawali dengan Leeds United menjamu Tottenham Hotspur di Elland Road.

Anak-anak asuh Marcelo Bielsa punya bekal bagus, yakni tak pernah kalah saat menjamu tim-tim enam besar di Elland Road musim ini, yang tentunya jadi motivasi tambahan bagi Tottenham untuk mematahkan catatan tersebut.

Degradasi

Sesudahnya, Crystal Palace akan melawat ke markas Sheffield United di Bramall Lane dalam upaya memastikan mereka tidak harus mengikuti jejak tim juru kunci yang sudah terdegradasi itu.

Selepas City vs Chelsea, Liverpool akan menjamu Southampton di Anfield dengan ambisi memelihara asa tampil di Liga Champions musim depan.

Jadwal dan hasil Liga Inggris pekan ke-35:

Sabtu (8/5/2021) dini hari:

Leicester City 2 - Newcastle United 4 (Marc Albrighton 80', Kelechi Iheanacho 87'; Joe Willock 22', Paul Dummett 34', Callum Wilson 64', 73')

Sabtu (8/5/2021) malam-Minggu (9/5/2021) dini hari:

18.30 Leeds United vs Tottenham Hotspur

21.00 Sheffield United vs Crystal Palace

23.30 Manchester City vs Chelsea

02.15 Liverpool vs Southampton

Minggu (9/5/2021) malam-Senin (10/5/2021) dini hari:

18.00 Wolverhampton vs Brighton & Hove Albion

20.05 Aston Villa vs Manchester United

22.30 West Ham United vs Everton

01.00 Arsenal vs West Bromwich Albion

Selasa (11/5/2021) dini hari:

02.00 Fulham vs Burnley

Sumber: ANTARA