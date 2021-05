Angkut 7 Mobil Mewah dari Rumahnya, Rumor Ronaldo Tinggalkan Juventus Kian Kuat

Turin, Beritasatu.com - Rumor Cristiano Ronaldo akan meninggalkan Juventus akhir musim ini kian menguat setelah bintang asal Portugal ini dikabarkan sudah mengangkut tujuh mobil mewah dari rumahnya di Turin.

Mantan penyerang Real Madrid dan Manchester United memang disukan akan pindah dari Nyonya Tua musim panas ini dan sinyal tersebut terlihat hari ini, Senin (18/5/2021).

Ibu Ronaldo, Dolores Aveiro, sudah mengatakan dia akan mencoba meyakinkan pemain berusia 36 tahun itu untuk kembali ke Lisbon, tetapi agen Jorge Mendes membantah pemain internasional Portugal itu akan kembali ke tanah airnya.

Per Sempre Calcio mengunggah video yang memperlihatkan orang-orang memuat supercar Ronaldo di atas truk.

Truk tersebut berasal dari Rodo Cargo, sebuah perusahaan transportasi terkenal yang berbasis di Lisbon, dan video menunjukkan mobil superstar tersebut sedang dipindahkan dari rumahnya di Turin.

Kedatangan mobil-mobil tersebut pada tahun 2018 merupakan tanda besar kedatangan Ronaldo di Bianconeri, dan fakta bahwa mobil-mobil tersebut meninggalkan garasi bisa berarti dia akan pergi.

Tetangganya berbicara kepada Radio Punto Nuovo dan menurut laporan di Italia, fakta bahwa Ronaldo memindahkan mobilnya tidak ada hubungannya dengan kemungkinan dia hengkang dari Juventus.

