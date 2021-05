Legenda MU Eric Cantona Masuk Premier League Hall of Fame

Manchester, Beritasatu.com - Legenda Manchester United (MU), Eric Cantona dinobatkan menjadi salah satu penerima gelar Premier League Hall of Fame. Ia bergabung dengan Alan Shearer dan Thierry Henry yang sudah lebih dulu mendapat penghargaan serupa.

Cantona adalah satu dari enam pemain dari daftar 23 pemain yang akan dilantik ke dalam Hall of Fame minggu ini, setelah menerima suara gabungan terbanyak dari publik dan Panel Premier League.

Ketenaran "King Eric - julukannya berawal dari Leeds United pada tahun 1992 dan menjadi sosok yang luar biasa di Old Trafford. Di MU, dia membantu Alex Ferguson memenangkan empat dari lima gelar Premier League pertama.

Commanding and charismatic, a master of counter-attacking football and one of the greatest players the Premier League has seen



đź‘‘ Eric Cantona is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/skAujPOxFa