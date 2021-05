Burnley vs Liverpool: The Reds Butuh 2 Kemenangan Lagi

Rabu, 19 Mei 2021 | 12:05 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro

Preview Burnley vs Liverpool. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Burnley, Beritasatu.com - Liverpool membutuhkan dua kemenangan untuk memastikan posisi keempat di Premier League musim ini. Burnley akan menjamu the Reds di Turf Moor dalam pertandingan yang akan disiarkan Kamis (20/5/2021) dini hari nanti.

Liverpool ada di peringkat kelima klasemen sementara dengan poin 63. Liverpool terpaut tiga poin dari Leicester di posisi keempat dan Chelsea di posisi ketiga dengan selisih empat poin. The Reds masih menyisakan dua pertandingan, sementara the Foxes dan the Blues menyisakan satu pertandingan.

Jika Leicester menang atas Tottenham, dan Liverpool memenangi dua pertandingan sisa, maka poin kedua tim akan sama dan akan ditentukan selisih gol. Chelsea juga tidak boleh lengah, karena hasil seri atau kalah bisa berarti mereka gagal lolos Liga Champions lewat jalur Liga.

Pada pertandingan akhir pekan lalu, Liverpool menang dramatis 2-1 atas West Brom di injury time berkat sundulan kiper Alisson Becker. Sebelumnya West Brom mencetak gol lebih dulu lewat Hal Robson Kanu, lalu dibalas Mohamed Salah.

Burnley baru menelan kekalahan 4-0 di kandang sendiri melawan Leeds United. Kekalahan tersebut memperpanjang rekor buruk tida pernah menang di kandang dalam sembilan pertandingan liga. Namun, pertandingan nanti atmosfernya akan berbeda, karena suporter sudah diizinkan masuk stadion. Burnley saat ini di peringkat 15 klasemen sementara.

Dalam lima pertemuan terakhir antara Burnley vs Liverpool, Liverpool menang tiga kali, kalah sekali, dan seri sekali. Terakhir kali mereka bertemu, Burnley menang 1-0 di Anfield.

Liverpool tidak akan diperkuat Diogo Jota dan Ozan Kabak. Mereka menemani pemain lain yang absen lama seperti Jordan Henderson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Ben Davies, Naby Keitam dan James Milner. Alex Oxlade-Chamberlain sudah sembuh dari sakit.

Juergen Klopp kemungkinan akan kembali menduetkan Nathaniel Phillips dan Rhys Williams, sedangkan Fabinho menjadi gelandang bertahan.

Burnley kemungkinan tidak diperkuat kiper Nick Pope dan Dale Stephens. Robbie Brady, Phil Bardsley, dan Kevin Long absen sejak lama.

Berikut perkiraan susunan pemain kedua tim:

Burnley: Peacock-Farrell; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brownhill, Cork, Westwood, McNeil; Wood, Barnes

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, R Williams, Phillips, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

