Paul Pogba dan Amad Diallo Usung Bendera Palestina di Old Trafford

Manchester, Beritasatu.com - Paul Pogba dan rekan setimnya di Manchester United Amad Diallo mengibarkan bendera Palestina di Stadion Old Trafford setelah bermain imbang 1-1 melawan Fulham, Selasa (18/5/2021) atau Rabu dini hari WIB.

Gelandang Mancehster United itu diberi bendera oleh seorang penggemar saat para pemain berjalan di sekitar lapangan setelah pertandingan kandang terakhir mereka di musim Premier League.

Pogba dan pemain sayap asal Pantai Gading Diallo, keduanya Muslim, mengibarkan bendera untuk mendukung Palestina. Pertandingan di Old Trafford ini memang dihadiri sekitar 10.000 menonton setelah pembatasan karena pandemi Covid-18 dicabut.

Kampanye pemboman intens Israel di Gaza telah menewaskan 213 warga Palestina, termasuk 61 anak-anak, dan melukai lebih dari 1.400 orang di Gaza dalam lebih dari seminggu pertempuran melawan kelompok Islam Hamas, menurut kementerian kesehatan di Gaza.

Korban tewas di pihak Israel meningkat menjadi 12 ketika tembakan roket yang ditembakkan oleh Hamas menewaskan dua warga negara Thailand yang bekerja di Israel selatan.

Ribuan pengunjuk rasa berbaris untuk mendukung warga Palestina pada hari Sabtu di kota-kota besar Eropa termasuk London, Berlin, Madrid, dan Paris, ketika kekerasan terburuk dalam beberapa tahun berkecamuk antara Israel dan militan di Gaza.

Pemain Leicester Hamza Choudhury dan Wesley Fofana menunjukkan dukungan untuk Palestina setelah menang 1-0 hari Sabtu melawan Chelsea di final Piala FA.

Gelandang Inggris Choudhury dan bek Prancis Fofana terlihat memegang bendera Palestina di lapangan di Wembley.

Sebuah unggahan media sosial dari gelandang Arsenal Mohamed Elneny yang menunjukkan dukungannya untuk rakyat Palestina mendapat reaksi keras dari penggemar Yahudi.

Pemain asal Mesir itu mengunggah di akun Twitter-nya: "Hati dan jiwa saya dan dukungan saya untuk Palestina."

Arsenal mengonfirmasi kepada Sky Sports bahwa mereka telah berbicara dengan Elneny setelah kekhawatiran tentang unggahan itu muncul dari salah satu sponsor klub yakni produsen kopi Lavazza.

