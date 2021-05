Pogba dan Amad Usung Bendera Palestina, Ini Reaksi Solskjaer

Manchester, Beritasatu.com - Manajer Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, mengatakan dirinya menghormati keputusan Paul Pogba dan Amad Diallo untuk membawa bendera Palestina usai timnya bermain imbang 1-1 melawan Fulham di Stadion Old Trafford, Selasa (18/5/2021) atau Rabu dini hari WIB.

Pogba dan Amad mengibarkan bendera setelah pertandingan kandang terakhir United musim ini melawan Fulham di ajang Premier League, tiga hari setelah pemain Leicester Hamza Choudhury dan Wesley Fofana melakukan hal yang sama saat mereka merayakan kemenangan di final Piala FA.

Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) tidak akan memberi sanksi kepada Choudhury dan Fofana atas sikap mereka dan Solskjaer ditanyai tentang tindakan Pogba dan Amad.

"Kami memiliki pemain dari latar belakang yang berbeda, budaya yang berbeda, negara yang berbeda dan saya pikir kami perlu menghormati pandangan mereka jika mereka berbeda dari pandangan orang lain," kata Solskjaer.

"Jika para pemain saya memikirkan hal-hal lain selain sepak bola, itu hal yang positif dan saya pikir kami telah melihat itu dengan beberapa pemain sebelumnya yang mereka pedulikan. Marcus Rashford, misalnya, membuat perbedaan yang luar biasa (kampaye memberi makan kaum miskin di Inggris selama pandemi Covid-19). Kami menghormati hak mereka untuk melakukannya. memiliki pandangan yang berbeda," ujar pelatih asal Norwegia tersebut.

Paul Pogba (kiri) dan Amad Diallo mengusung bendera Palestina di Old Trafford. (Foto: AFP)

Dalam pertandingan melawan Fulham yang sudah pasti terdegradasi, Manchester United hanya memetik hasil imbang. Setan Merah hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan kandang terakhir di Premier League. Sebelumnya Manchester United kalah saat menghadapi Leicester dan Liverpool.

Manchester United unggul lebih dulu melalui gol Edinson Cavani pada menit ke-15. Namun Fulham menyamakan skor lewat aski Joe Bryan pada menit ke-76. Ini untuk ke-10 kalinya, Manchester United gagal memetik poin maksimal saat tampil di Old Trafford musim ini pada ajang Liga Inggris. Mereka hanya menang sembilan kali.

"Jelas kami menciptakan peluang," kata Solskjaer. "Kami memiliki permainan yang sangat bagus sebelum mereka mencetak gol di babak kedua. Itu adalah periode saat kami seharusnya lebih menekankan dan mencetak gol," paparnya.

"Namun, sekali lagi, mencetak gol di Premier League tidaklah mudah. Anda harus mendapatkan setiap gol di liga ini. Kami telah melakukannya, tidak bisa mendapatkan tiga poin yang sangat kami inginkan karena kami ingin mencetak gol. Minggu depan kami lebih percaya diri," ungkap Solskjaer.

