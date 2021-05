5 Slot Eropa Diperebutkan di Laga Terakhir Liga Inggris

Sabtu, 22 Mei 2021 | 08:10 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - Liga Inggris musim 2020/21 akan melangsungkan 10 pertandingan dalam rangkaian jadwal pekan terakhir secara bersamaan pada Minggu (23/5/2021) besok.

Inggris secara riil baru memastikan dua wakil di fase grup Liga Champions yakni Manchester City yang sudah jadi juara dan rival sekotanya, Manchester United, yang sudah pasti finis di posisi kedua.

Dengan demikian masih ada lima slot Eropa lagi yang akan ditentukan oleh hasil enam dari 10 pertandingan pekan pemungkas nanti.

Chelsea yang bertandang ke Villa Park menghadapi Aston Villa akan mengunci posisi ketiga sekaligus tiket Liga Champions musim depan apabila meraih kemenangan.

Tiga pertandingan yakni Aston Villa vs Chelsea, Liverpool vs Crystal Palace, dan Leicester City vs Tottenham Hotspur bakal menentukan alokasi dua tiket sisa Liga Champions.

Selain perebutan tiket Liga Champions, Leicester vs Tottenham juga akan menentukan alokasi tiket Liga Europa, sebagaimana tiga pertandingan lainnya, yakni West Ham United vs Southampton, City vs Everton, dan Arsenal vs Brighton & Hove Albion bakal memastikan alokasi dua tiket Liga Europa dan satu tiket Liga Conference.

Adapun publik Bramall Lane akan merasakan atmosfer Liga Premier untuk terakhir kalinya setidaknya hingga setahun ke depan, karena Sheffield United sudah terdegradasi.

Sheffiled yang menjamu Burnley tentu tidak mau menelan kekalahan, yang membuat mereka masuk daftar hitam tim dengan jumlah kekalahan terbanyak semusim Liga Premier.

Jadwal pekan pemungkas Liga Inggris 2020/21, Minggu (23/5/2021):

22.00 Wolverhampton vs Manchester United

22.00 Aston Villa vs Chelsea

22.00 Fulham vs Newcastle United

22.00 Leeds United vs West Bromwich Albion

22.00 Leicester City vs Tottenham Hotspur

22.00 Liverpool vs Crystal Palace

22.00 Manchester City vs Everton

22.00 Sheffield United vs Burnley

22.00 West Ham United vs Southampton

22.00 Arsenal vs Brighton & Hove Albion

Sumber: ANTARA