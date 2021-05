Jadwal Liga Italia: Milan, Napoli, dan Juve Berebut Finis 4 Besar

Sabtu, 22 Mei 2021 | 08:28 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com - AC Milan, Napoli, dan Juventus akan berebut untuk bisa finis di empat besar. Ketiganya akan bertarung di laga terakhir Liga Italia 2020/21 yang dimainkan serempak pada Minggu (23/5/2021) besok.

Oleh karena itu, laga Atalanta vs Milan, Napoli vs Verona, dan Bologna vs Juventus akan menjadi sorotan utama yang menentukan siapa dua tim yang akan mendapat sisa tiket Liga Champions musim depan.

BACA JUGA Milan Ikut Berburu Olivier Giroud

Milan dan Napoli sama-sama memiliki 76 poin atau unggul satu poin atas Juve yang saat ini berada di posisi kelima.

Siapa pun yang berada di posisi kelima, nantinya akan bertarung di Liga Europa musim depan, menemani Lazio.

Dua pertandingan lain yang akan menjadi sorotan adalah Spezia vs AS Roma dan Sassuolo vs Lazio. Pasalnya Roma dan Sassuolo masih berebut satu tiket Liga Conference.

Roma saat ini ada di posisi ketujuh dengan keunggulan hanya dua poin atas Sassuolo.

BACA JUGA Ini Daftar Juara Liga Italia setelah Inter Raih Scudetto

Sementara itu, Inter Milan yang sudah meraih scudetto akan menutup pertandingan mereka menjamu Udinese di Giuseppe Meazza dengan mengangkat trofi Liga Italia apa pun hasil laga itu.

Jadwal laga terakhir Liga Italia 2020/21 Minggu (23/5/2021) malam:

20.00 Napoli vs Verona

20.00 Inter Milan vs Udinese

20.00 Crotone vs Fiorentina

20.00 Cagliari vs Genoa

20.00 Bologna vs Juventus

20.00 Torino vs Benevento

20.00 Atalanta vs AC Milan

20.00 Spezia vs AS Roma

20.00 Sassuolo vs Lazio

20.00 Sampdoria vs Parma

Sumber: ANTARA