Luar Biasa! Gol Robert Lewandowski Pecahkan Rekor 49 Tahun Gerd Muller

Muenchen, Beritasatu.com – Sebuah gol Robert Lewandowski yang melengkapi kemenangan Bayern Muenchen atas Augsburg 5-2 pada Sabtu (22/5/2021) malam WIB menjadi gol bersejarah karena memecahkan rekor gol terbanyak seorang pemain dalam satu musim di Bundesliga.

Lewandowski genap menorehkan 41 gol, memecahkan rekor 40 gol milik Gerd Muller yang sudah bertahan 49 tahun. Nyaris setengah abad.

Rekor Gerd Muller sebelumnya, yaitu 40 gol, terjadi pada musim 1971/72.

Rekor tersebut dianggap tidak dapat dipecahkan di era sepakbola modern di mana persaingan sangat ketat seperti sekarang ini. Namun, Lewandowski telah melakukannya hal yang yang tampaknya mustahil itu 49 tahun kemudian.

Rekor ini luar biasa. Pertama, karena terjadi secara dramatis.

Dalam hitungan menit bisa saja rekor yang bertahan 49 tahun itu tidak terpecahkan. Pasalnya, gol Lewandowski ke gawang Augsburg terjadi pada menit ke-89.

Apalagi posisi Bayern Muenchen pada dasarnya sudah tidak perlu ngoyo alias ngotot. Klub asuhan Hans Dieter Flick ini sudah dipastikan sebagai juara Bundesliga dua minggu lalu, tepatnya pada 8 Mei 2021.

Sudah begitu, pada pertandingan terakhir di Allianz Arena Sabtu malam, mereka sudah unggul 4-2 sebelum gol bersejarah itu.

Dalam kondisi sudah di atas angin dan tanpa beban, toh para pemain klub berjuluk Die Roten ini tetap bersemangat menggempur gawang Augsburg. Hingga terjadilah sejarah pada menit ke-89.

Tendangan geledek Leroy Sane dari luar kotak penalti sejatinya mampu diadang kiper Augsburg, Rafał Gikiewicz. Namun, bola mental dan dengan cepat disambar oleh Lewandowski, dan gol!

Bagi pemain berusia 32 tahun ini, gol tersebut seperti sebuah gol penentuan juara. Buktinya, selepas melesakkan bola ke gawang lawan ia begitu gembira dan melakukan selebrasi dengan melepas kaos.

Sejarah ini juga tampaknya menjadi perhatian rekan-rekan setimnya. Mereka mengerubuti dan memeluk Lewandowski yang belakangan dikabarkan tengah diincar klub Inggris, Chelsea.

Bahkan, kiper Manuel Neuer yang berdiri nun jauh di gawangnya pun berlari ke ujung lapangan lawan guna menghampiri dan memberi selamat kepada Lewandowski.

Alasan kedua mengapa rekor ini luar biasa karena torehan gol pemain Polandia ini jauh di atas para top skor di liga negara-negara Eropa lainnya.

Lewandowski meninggalkan jauh nama-nama beken seperti Lionel Messi atau Christiano Ronaldo.

Hingga Sabtu malam, top skor La Liga Spanyol adalah Messi dengan 30 gol, disusul Seri A Italia Christiano Ronaldo (Juventus) 29 gol, Liga I Prancis Kylian Mbappe (PSG) 26 gol, Eredivisie Belanda Georgios Giakoumakis (VVV Venlo) 26, Premier League Inggris Harry Kane (Tottenham Hotspur) 22 gol.

Bayangkan, jumlah gol dari Messi terpaut 11 gol dibanding Lewandowski pada musim yang sama.

I achieved a goal that once seemed impossible to imagine #Lewy40 ⚽ I'm so unbelievably proud to make history for @FCBayern, and to play a part in creating the stories that fans will tell their children - following in the footsteps of legends like Gerd Müller #RL9 #4EverGerd 🤜🤛 pic.twitter.com/G7EYWz88dn