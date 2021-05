Liverpool vs Crystal Palace: Liga Champions di Depan Mata, the Reds Jangan Lengah

Minggu, 23 Mei 2021 | 07:22 WIB

Oleh : Faisal Maliki Baskoro / FMB

Preview Liverpool vs Crystal Palace. (Foto: B1/Muhammad Reza)

Liverpool, Beritasatu.com - Liverpool akan menjamu Crystal Palace di Anfield dalam pertandingan terakhir Premier League yang disiarkan malam ini pukul 22.00 WIB. Satu tiket ke Liga Champions sudah di depan mata, the Reds tidak boleh lengah.

Liverpool saat ini berada di posisi empat klasemen sementara dengan poin 66, sama dengan Leicester di posisi kelima. The Reds unggul selisih empat gol dari the Foxes yang harus berhadapan dengan Tottenham. Chelsea ada di posisi ketiga klasemen sementara dengan poin 67. The Blues juga membutuhkan kemenangan atas Aston Villa untuk memastikan posisi mereka di Liga Champions musim depan aman.

Liverpool mencatat empat kemenangan dan sekali seri dalam lima pertandingan terakhir. Pada pertengahan pekan ini, mereka menggasak Burnley 0-3 di Turf Moor. Gol-gol dicetak oleh Roberto Firmino, Nathaniel Phillips dan Alex Oxlade-Chamberlain.

Palace mencatat dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir. Mereka dikalahkan Arsenal 1-3 pertengahan minggu ini.

Dalam lima pertemuan terakhir antara Liverpool versus Crystal Palace, Liverpool selalu menang. Terakhir kali mereka bertemu, Palace dicukur 0-7. Pertandingan nanti, menurut Manajer Liverpool Juergen Klopp, ibarat final bagi Liverpool karena mereka harus menang untuk lolos ke Liga Champions. Klopp tidak mau menggantungkan nasib Liverpool pada hasil Leicester vs Tottenham.

Pertandingan terakhir juga diwarnai oleh perebutan gelar top scorer Liga Inggris antara Mohamed Salah dan Harry Kane. Keduanya sudah mencetak 22 gol. Selain itu, pertandingan nanti juga akan menjadi pertandingan terakhir Roy Hodgson sebagai pelatih. Mantan pelatih Liverpool yang kini menangani Palace akan pensiun setelah berkarier selama 45 tahun.

Liverpool tidak akan diperkuat Diogo Jota dan Ozan Kabak yang masih cedera. Kapten Jordan Henderson sudah kembali berlatih tetapi kemungkinan besar belum siap diturunkan. Pertandingan nanti juga kemungkinan menjadi pertandingan terakhir Gini Wijnaldum, yang belum menandatangani perpanjangan kontraknya yang berakhir bulan depan. Kabarnya Wijnaldum akan pindah ke Barcelona.

Sementara itu, Crystal Palace tidak akan diperkuat sejumlah pemain, seperti Eberechi Eze, Mamadou Sakho, Nathan Ferguson, James McArthur, dan Connor Wickham. Status Luka Milivojevic yang absen melawan Arsenal karena urusan pribadi belum diketahui, sementara Scott Dann dan Tyrick Mitchell statusnya masih dirgaukan.

Berikut perkiraan susunan pemain Liverpool vs Crystal Palace:

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, R. Williams, Robertson; Thiago, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mane

Crystal Palace: Guaita; Ward, Tomkins, Cahill, Van Aanholt; McCarthy, Kouyate, Schlupp; Townsend, Benteke, Zaha

Sumber: BeritaSatu.com