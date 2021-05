Rayakan Lolos ke Liga Champions, Milan: Ini Rumah Kita

Milan, Beritasatu.com - AC Milan merayakan kembalinya mereka ke Liga Champions setelah menang 2-0 atas Atalanta, di ajang Serie A, Minggu (23/5/2021) atau Senin dini hari WIB. Klub ini mengunggah keberhasilan ini di media sosial dan menuliskan, "Ini adalah rumah kita."

Kemenangan Milan ditentukan oleh dua gol dari titik penalti yang semua dieksekusi Franck Kessie. Rossoneri pun mengakhiri musim ini dengan bertengger di urutan kedua dengan raihan 79 poin, unggul atas Atalanta yang berada di posisi ketiga dan Juventus di urutan keempat. Tim asuhan Stefano Pioli ini pun mencapai target kembali ke kejuaraan elite Eropa.

Sementara Napoli harus terlempar dari empat besar karena hanya memetik hasil seri 1-1 saat menjamu Hellas Verona. Juventus berhasil menempati posisi keempat, setelah di hari terakhir menang 4-1 atas Bologna.

Milan kembali ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2013-14. “Kami adalah AC Milan, kami berada di Liga Champions,” tulis klub tersebut di Twitter. "Ini adalah rumah kita." Demikian klub yang bermarkas di Stadion San Siro ini menulis di akun mereka.

We are AC Milan, we are in the #UCL and this is our home โค๏ธ๐Ÿ–ค



Noi siamo l'AC Milan, noi siamo in @ChampionsLeague e questa รจ casa nostra โค๏ธ๐Ÿ–ค#BackHome #SempreMilan ๐Ÿ”™๐Ÿ pic.twitter.com/JI2UnZovdu