Tak Masuk Timnas Spanyol di Piala Eropa, Ini Reaksi Sergio Ramos

Madrid, Beritasatu.com- Kapten Real Madrid Sergio Ramos bereaksi atas tak masuknya dia dalam squad Timnas Spanyol ke Piala Eropa 2020. Namanya tak termasuk dalam daftar yang dipilih oleh pelatih Luis Enrique untuk kejuaraan besar tersebut.

Pemain berusia 35 tahun itu adalah pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah tim nasional Spanyol dengan 180 penampilan. Tak masuknya nama Sergio Ramos dalam pengumuman Senin (24/5/2021) menjadi berita utama di Spanyol.

Ramos bermasalah dengan cedera musim ini yang membuatnya cuma tampil dalam 15 pertandingan La Liga. Dia juga hanya sekali tampil sejak 9 Januari 2021.

Ramos pun mengungkapkan isi hatinya lewat media sosial. “Setelah beberapa bulan yang sulit dan musim yang aneh tidak seperti apa pun yang saya alami dalam karier saya datanglah Euro," tulisnya.

“Menyakitkan saya tidak dapat membantu tim saya lebih banyak dan tidak bermain untuk Spanyol tetapi, dalam hal ini, hal terbaik untuk dilakukan adalah istirahat, pulih sepenuhnya dan kembali tahun depan seperti yang selalu kami lakukan. Sungguh menyakitkan tidak mewakili negara Anda, tetapi saya harus jujur ​​dan tulus," Ramos menambahkan.

“Saya berharap yang terbaik untuk semua rekan tim saya dan saya berharap kami memiliki Euro yang hebat. Saya akan menjadi penggemar lain yang menyemangati dari rumah. Teriakan teriakan untuk semuanya dan selalu # VivaEspaña dan #HalaMadrid! ”

Tidak hanya Ramos absen dari squad Spanyol. Pelatih Luis Enrique juga tak mencantum nama satu pun pemain Real Madrid menuju Euro 2020. Pemain yang dianggap layak pun tak dimasukkan mantan pelatih Barcelona itu termasuk bek kanan Dani Carvajal, bek yang performanya tengah menanjak Nacho Fernandez juga penyerang Marco Asensio. Sementara Lucas Vazquez memang tengah berkutat dengan cedera.

Ini adalah untuk pertama kalinya Spanyol tidak mengikutsertakan pemain dari klub raksasa itu dalam aksi mereka di sebuah kejuaraan besar.

Squad Lengkap Timnas Spanyol ke Piala Eropa 2020

Kiper: Unai Simon (Atletic Bilbao), David de Gea (Manchester United), Robert Sanchez (Brighton and Hove Albion);

Belakang: Jose Gaya (Valencia), Jordi Alba (Barcelona), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Eric Garcia (Manchester City), Diego Llorente (Leeds United), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Marcos Llorente (Atletico Madrid);

Tengah: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri (Barcelona), Thiago Alcantara (Liverpool), Koke (Atletico Madrid), Fabian Ruiz (Napoli);

Depan: Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Alvaro Morata (Juventus), Gerard Moreno (Villarreal), Ferran Torres (Manchester City), Adama Traore (Wolverhampton Wanderers), Pablo Sarabia (Paris Saint-Germain).

Después de unos meses jodidos y una temporada atípica y distinta a lo que he vivido en toda mi carrera, también se une la Eurocopa.



After a tough few months and a strange season unlike anything I have experienced in my career comes the Euros. pic.twitter.com/U8fWjR5et5