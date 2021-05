Lyon Tunjuk Peter Bosz Jadi Pelatih Gantikan Rudi Garcia

Lyon, Beritasatu.com - Olympique Lyon pada Sabtu (29/5/2021) mengumumkan penunjukan Peter Bosz sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Rudi Garcia yang dipecat di pengujung Liga Prancis musim 2020/21 kemarin.

Menurut laman resmi Lyon, Bosz akan mulai menjalani tugasnya pada 1 Juli nanti dan menyepakati kontrak berdurasi hingga 30 Juni 2023.

Juru taktik asal Belanda itu terakhir kali melatih di Bayer Leverkusen sejak 4 Januari 2019, dan mengantarkan tim itu finis sebagai runner-up Liga Jerman 2019/20.

We're delighted to announce the arrival of Peter Bosz as our new manager until 30 June 2023! πŸ”΄πŸ”΅#Bosz2023 pic.twitter.com/TUD99css4T