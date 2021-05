N'Golo Kante Pemain Terbaik Final Liga Champions

Minggu, 30 Mei 2021 | 04:45 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Porto, Beritasatu.com - N'Golo Kante dinobatkan sebagai pemain terbaik final Liga Champions 2021 setelah membantu Chelsea mengalahkan Manchester City 1-0 di Stadion Dragao, Porto, Minggu (30/5/2021) dini hari WIB.

Pemain internasional Prancis itu secara konsisten tampil solid di lini tengah The Blues, membuat sibuk para pemain City dan menggagalkan serangan dengan intersepsi yang cerdik. Juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan Chelsea di semifinal melawan Real Madrid.

Kante juga melakukan tackle krusial pada Kevin De Bruyne di awal babak kedua dan berusaha membawa bola ke depan jika memungkinkan.

BACA JUGA Gol Havertz Antar Chelsea Juara Liga Champions

Kiprah pertamanya di Premier League terjadi pada 2015 saat bergabung dengan Leicester City dari klub Prancis, Caen, dengan bayaran senilai £ 5,6 juta. pada musim pertamanya dia langsung membawa Leicester City menjuarai Premier Leagie.

Dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Leicester City di musim pertamanya, dan satu-satunya, di klub. Tahun berikutnya, dia bergabung dengan Chelsea dengan bayaran sebesar £ 32 juta dan juga menjuarai Premier League.

BACA JUGA Menit Ke-42, Kei Havertz Bawa Chelsea Ungguli Man City

Torehan ini membuatnya menjadi pemain pertama yang memenangkan gelar Liga Inggris berturut-turut dengan klub yang berbeda sejak Eric Cantona pada tahun 1992 dan 1993. Dia juga memenangkan PFA Players 'Player of the Year dan penghargaan FWA Footballer of the Year, dan membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia selama waktunya di klub. Dia kemudian membawa Chelsea memenangkan Piala FA pada musim keduanya dan trofi Liga Europa di musim ketiganya.

Kini di musim kelimanya, dia sukses membawa The Blues menjadi kampiun Liga Champions, kejuaraan antarklub paling bergengsi di Eropa. Chelsea menjadi juara melalui gol Kai Havertz pada menit ke-62. Ini merupakan gelar Liga Champions yang kedua bagi Chelsea setelah tahun 2012.

Pemain Terbaik Final Liga Champions sejak 2001:

2021: N'Golo Kante

2020: Kingsley Coman (Bayern)

2019: Virgil van Dijk (Liverpool)

2018: Gareth Bale (Real Madrid)

2017: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2016: Sergio Ramos (Real Madrid)

2015: Andrés Iniesta (Barcelona)

2014: Ángel Di María (Real Madrid)

2013: Arjen Robben (Bayern München)

2012: Didier Drogba (Chelsea)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Diego Milito (Inter Milan)

2009: Xavi Hernández (Barcelona)

2008: Edwin van der Sar (Manchester United)

2007: Filippo Inzaghi (AC Milan)

2006: Samuel Eto'o (Barcelona)

2005: Steven Gerrard (Liverpool)

2004: Deco (Porto)

2003: Paolo Maldini (AC Milan)

2002: Zinédine Zidane (Real Madrid)

2001: Oliver Kahn (Bayern München)

Sumber: UEFA