Arsenal Akan Hadapi Inter Milan dalam Tur Pramusim di Florida

Rabu, 2 Juni 2021 | 22:29 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Arsenal akan melakukan perjalanan ke Amerika Serikat musim panas ini untuk turnamen persahabatan pra-musim di Orlando. Pertandingan akan dimainkan di Camping World Stadium di Orlando, AS.

The Gunners telah mengumumkan bahwa mereka akan menghadapi juara Serie A Inter Milan pada 25 Juli di Piala Florida, lalu juga dengan sesama tim Premier League Everton dan tim Kolombia, Millonarios juga tampil di turnamen tersebut.

Kamp pelatihan selama seminggu di Florida akan dimulai pada 21 Juli dan berakhir pada 28 Juli. Pertandingan melawan tim Skotlandia Hibernian dan Rangers dijadwalkan pada 13 Juli dan 17 Juli.

“Kami sangat senang melihat rencana pra-musim kami meningkat dengan pengumuman perjalanan kami ke Amerika Serikat untuk ambil bagian di Piala Florida. Akan sangat bagus bagi skuad tim utama kami untuk memainkan dua pertandingan di depan penggemar kami yang berbasis di AS dan turnamen ini menampilkan tiga tim bagus yang akan memberikan oposisi yang kuat. Fasilitas pelatihan dan pertandingan di Orlando akan memberikan lingkungan kelas satu untuk persiapan kami untuk musim depan,' ujar Pelatih Arsenal, Mikel Arteta.

Jadwal pramusim Arsenal yang telah dikonfirmasi sejauh ini:

13 Juli: Hibernian vs Arsenal (Easter Road)

18 Juli: Rangers vs Arsenal (Ibrox)

25 Juli: Arsenal vs Inter Milan (Orlando)

28 Juli: Final Piala Florida (TBC)

30 Juli: Hendon vs Arsenal XI

Sumber: Football London