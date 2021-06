Ingin ke Milan, Giroud Tolak Perpanjangan Kontrak Chelsea

Kamis, 3 Juni 2021 | 17:30 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Milan, Beritasatu.com - Striker Olivier Giroud dikabarkan telah menolak perpanjangan kontrak dari Chelsea untuk bergabung dengan klub Serie A, AC Milan.

Media olahraga Italia, La Gazzetta dello Sport melaporkan Rossoneri berada di posisi terdepan untuk menggaet pemain Timnas Prancis yang memiliki sejumlah alternatif musim panas ini.

Menurut laporan itu, Giroud menolak kepindahan ke West Ham Ham dan tawaran perpanjangan kontrak dari Chelsea karena dia ingin mencoba pengalaman baru di liga baru.

The Blues telah menawari pemain berusia 34 tahun itu kontrak € 4,2 juta (Rp 73 miliar) per tahun, gaji yang sama dengan yang dia dapatkan saat ini di London Barat Daya. Milan dilaporkan siap untuk menawarinya kontrak €4 juta per tahun.

Peraih gelar juara Piala Dunia 2018 ini akan meninggalkan Stamford Bridge dengan status bebas transfer dan Stefano Pioli ingin memperkuat serangannya untuk musim mendatang, saat Milan kembali ke Liga Champions.

Pemain berusia 34 tahun itu membantu The Blues memenangkan kompetisi bergengsi pada 2020/21 dan laporan itu mengklaim dia ingin pindah ke klub bersejarah di Eropa.

Potongan pajak membantu Diavolo dalam negosiasi dan La Gazzetta dello Sport melaporkan penyerang tengah Prancis itu terpesona dengan Milan.

Giroud telah mencetak 18 gol dalam 41 pertandingan Liga Champions selama bermain membela Arsenal dan Chelsea di London. Dia diharapkan dapat memberikan pengalaman yang sangat dibutuhkan dalam kompetisi tersebut.

