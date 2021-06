Statistik Timnas Indonesia: 7 Kekalahan, 1 Hasil Imbang dan Kebobolan 27 Gol

Sabtu, 12 Juni 2021 | 02:00 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Timnas Indonesia menutup laga kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan kekalahan telak 0-5 dari Uni Emirat Arab di Stadion Zabeel, Dubai, Sabtu (12/6/2021) dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan ketujuh dari delapan laga Timnas Garuda. Sisanya, satu laga berhasil menahan imbang Thailand 2-2, pada 3 Juni lalu.

Total dari delapan laga kualifikasi Piala Dunia 2022, gawang Indonesia kebobolan 28 gol dan hanya berhasil mencetak 5 gol.

Lima kekalahan diterima Indonesia bersama pelatih Simon McMenemy. Pertama diawali dengan kekalahan 2-3 dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 September 2019.

Setelah itu pada 10 September 2019 digebuk Thailand 0-3 di Stadion GBK. Di pertandingan ketiga, Indonesia kalah 0-5 dari tuan rumah UEA pada 10 Oktober 2019. Berselang lima hari kemudian kembali takluk 1-4 dari Vietnam.

Nasib buruk kembali dialami Indonesia ketika bertandang ke Stadion Bukit Jalil, Malaysia. Indonesia takluk 0-2 dalam pertemuan pada 19 November 2019.

Setelah itu, tiga laga terakhir kualfikasi Piala Dunia 2022, Indonesia ditangani Pelatih Shin Tae-yong. Sayangnya pelatih asal Korea Selatan itu gagal mempersembahkan kemenangan buat Indonesia. Se,pat memberikan angin segar ketika berhasil mengimbangi Thailand 2-2 pada 3 Mei lalu, Indonesia harus takluk 0-4 dari Vietnam dan 0-4 dari UEA.

Hasil Laga Kualifikasi Timnas Indonesia

5 September 2019: Indonesia vs Malaysia 2-3

10 September 2019 : Indonesia vs Thailand 0-3

10 Oktober 2019: Indonesia vs UEA 0-5

15 Oktober 2019: Indonesia vs Vietnam 1-3

19 November 2019: Malaysia vs Indonesia 2-0

3 Mei 2021: Thailand vs Indonesia 2-2

7 Juni 2021: Vietnam vs Indonesia 0-4

12 Juni 2021: Indonesia vs UEA 0-5

