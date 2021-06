Dinobatkan Jadi Star of The Match Belanda vs Ukraina, Ini Catatan Apik Dumfries

Senin, 14 Juni 2021 | 05:37 WIB

Oleh : BW

Jakarta, Beritasatu.com – Bek kanan Denzel Dumfries dinobatkan sebagai pemain terbaik atau star of the match setelah menentukan kemenangan 3-2 Belanda atas Ukraina dalam pertandingan Grup C Euro 2020 di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Senin (14/6/2021) dini hari WIB.

Dia memang layak dinobatkan sebagai star of the match. Ini catatannya. Pemain kelahiran Rotterdam tersebut menciptakan satu gol, memiliki akurasi umpan 82 persen, mengirimkan empat umpan, menjelajahi lapangan sampai total 8,7 kilometer, dan melepaskan tiga tendangan ke arah gawang Ukraina.

BACA JUGA Belanda Taklukkan Ukraina dalam Drama 5 Gol

Manuver-manuver dia dari kanan lapangan kerap merusak pertahanan Ukraina sampai kiper Ukraina Georgiy Bushchan kebingungan mengantisipasi umpan silangnya. Bushchan bahkan membuat blunder yang dimanfaatkan dengan baik oleh Georginio Wijnaldum ketika Belanda memecah kebuntuan pada menit ke-52.

BACA JUGA Belanda Hadapi Ujian Berat di Laga Lawan Ukraina

Namun, kiprah terbesarnya adalah saat menciptakan gol ketiga Belanda yang menjadi penentu kemenangan Oranye dengan menyambut kiriman bola dari bek Nathan Ake. Dumfries menempatkan diri di posisi tepat di antara para pemain Ukraina yang menyangka dia berdiri offside.

Dumfries masih berusia 25 tahun dan bermain dalam posisi sama untuk klub Liga Belanda, PSV Eindhoven. Untuk pertama kali dalam kariernya, Dumfries menciptakan gol untuk timnas Belanda.

Sumber: ANTARA