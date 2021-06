Goran Pandev Cetak Gol Bersejarah Makedonia Utara

Bukares, Beritasatu.com - Penyerang veteran, Goran Pandev, menorehkan sejarah dengan mencetak gol pertama Timnas Makedonia Utara di turnamen besar. Striker berusia 37 tahun ini membuatnya saat berhadapan dengan Austria dalam babak penyisihan Grup C, Piala Eropa 2020, Minggu (13/6/2021).

Makedonia Utara memang menyerah 1-3 dalam partai itu. Namun gol yang dicetak penyerang Genoa itu patut dicatat karena merupakan yang pertama terjadi di kejuaraan besar dari negara pecahan Yugoslavia ini.

Gol yang dicetak Pandev pada menit ke-28 sempat menyamakan skor menjadi 1-1 setelah Austria unggul melalui Stefan Lainer pada menit. Pandev mencetak gol setelah kiper Austria, David Bachmann, tidak sempurna saat menangkap bola. Penyerang tersebut dengan cepat memanfaatkan situasi ini dan menceploskan bola ke gawang.

Di musim terakhirnya dan di kompetisi besar pertama Makedonia Utara, mantan penyerang Inter, Napoli, dan Lazio itu terus menjadi penentu. Pemain veteran, yang bermain sebanyak 120 kali, telah mencetak gol internasionalnya yang ke-38.

Ini merupakan penampilan pertama Makedonia Utara di ajang besar turnamen antarnegara. Mereka menempati posisi ketiga kualifikasi Piala Eropa 2020 Grup G setelah Polandia dan Austria. Posisi ini membuat mereka tampil di babak playoff untuk meraih tiket ke Euro 2020. Di babak ini mereka menundukkan Kosovo 2-1 dan mengalahkan Georgia 1-0.

What a moment for #MKD - their first goal at a major tournament! 🤩



Bachmann can't gather the ball... and that man Pandev pounces! 😎#ITVFootball | #Euro2020 pic.twitter.com/IvUjNJh05y