Dua Gol Indah Schick Bawa Cheska Tundukkan Skotlandia

Glasgow, Beritasatu.com - Cheska berhasil menang dengan skor, 2-0 atas Skotlandia dalam pertandingan penyisihan Grup D Euro 2020, Senin (14/6/2021). Kemenangan Cheska diciptakan lewat dua gol indah yang dicetak penyerang Bayer Leverkusen Patrik Schick pada menit ke-42 serta pada menit ke-52.

Pada menit ke-5 tembakan kaki kanan dari John McGinn berhasil diblok pemain Cheska. Memasuki menit ke-6, tuan rumah mendapatkan sepak pojok pertama dalam pertandingan ini.

Memasuki menit ke-11 peluang dari pemain Cheska Patrik Schick melalui sundulan menyambut umpan silang dari Vladimir Coufal masih melenceng dari sasaran.

Pada menit ke-16, Cheska mendapatkan peluang emas lewat tembakan lengkung kaki kiri dari Schick yang berhasil diselamatkan secara gemilang oleh kiper Skotlandia David Marshall.

Cheska mulai menekan lini pertahanan Skotlandia dengan kombinasi Masopust, Schick dan Jankto serta dukungan dari Darida. Cheska mengirimkan bola-bola silang ke dalam kotak penalti sayangnya pentingnya pertandingan ini membuat umpan tersebut belum mengenai sasaran.

Pada menit ke-32 tembakan dari kapten Skotlandia Robertson masih bisa ditepis kiper Vaclík.

Cheska berhasil unggul lewat gol dari Schick pada menit ke-42. Sundulan dari Schick yang mengarah ke pojok kiri bawah gawang Skotlandia menyusul tendangan sepak pojok mengubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Cheska.

Schick menambah keunggulan bagi Cheska lewat gol cantik pada menit ke-52. Melihat kiper Skotlandia Marshall out of position, dari tengah lapangan, striker Bayer Leverkusen ini melepaskan tembakan lengkung yang mengubah skor menjadi 2-0.

Schick nyaris mencatatkan hattrick pada laga ini. Sayangnya peluang emas yang didapatkan Schick pada menit ke-82 masih dapat dipatahkan Marshall. Kendati begitu dua gol yang dicetak Schick membuatnya menjadi pemain pertama yang mencetak dua gol bagi Cheska sejak Milan Baros melakukannya pada Juni 2004 silam.

