Portugal Menang, Ronaldo Buat 4 Rekor

Budapest, Beritasatu.com – Kemenangan telak Portugal 3-0 atas Hungaria di laga pembuka Grup F Euro 2020 menyempurnakan torehan empat rekor yang dibuat pemain bintangnya, Cristiano Ronaldo.

Pemain asal Juventus itu langsung membuat rekor saat bermain yakni menjadi pemain pertama yang tampil di lima perhelatan Piala Eropa atau Euro.

Tidak puas sampai di situ. Ronaldo juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak di Euro. Dua gol yang dicetaknya ke gawang Hungaria membuat dia kini total sudah mengemas 11 gol di ajang Euro, melewati torehan Michel Platini (9 gol).

Mantan pemain Manchester United itu juga menjadi pemain pertama yang selalu mencetak gol dalam lima perhelatan Euro dan pemain pertama yang mengemas dua gol dalam satu pertandingan di Euro.

Total Ronaldo sudah menyumbang 106 gol untuk Selecao dan membuatnya menjadi pemain tersubur di negaranya.

Penampilannya yang gemilang saat melawan Hungaria juga membuatnya dinobatkan sebagai star of the match.

4 Rekor Ronaldo

1. Topskorer Piala Eropa (Euro) dengan 11 gol

2. Topskorer Portugal dengan 106 gol

3. Pemain pertama yang bermain di lima perhelatan Euro.

4. Pemain pertama yang selalu mencetak gol di lima perhelatan Euro

