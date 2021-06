Pengunjuk Rasa Berparasut Sempat Ganggu Laga Prancis vs Jerman

Muenchen, Beritasatu.com - Pertandingan penyisihan Grup F Piala Eropa 2020 antara Prancis melawan Jerman di Muenchen sempat diganggu oleh seorang pengunjuk rasa yang memakai parasut dan terjun ke dalam Stadion Allianz Arena, Muenchen, Selasa (15/6/2021) atau Rabu dini hari WIB.

Insiden itu terjadi beberapa saat sebelum kick-off dan bisa saja berakhir buruk.

Video menunjukkan pria itu terjun payung, terjebak dalam kabel kamera laba-laba di atas arena dan hampir menabrak kerumunan.

Dia mendarat di lapangan saat para pemain menunggu kick-off dan dibawa pergi oleh penjaga.

Ada slogan Greenpeace di parasut kuningnya.

Timnas Prancis sukses mengawali aksi mereka di Piala Eropa 2020 dengan positif setelah menundukkan tuan rumah Jerman 1-0, dalam pertandingan ini. Gol yang membawa Prancis meraih poin maksimal terjadi akibat bunuh diri pemain belakang Jerman, Mats Hummels.

Dengan hasil ini maka Prancis dan Portugal kini mempimpin klasemen Grup F karena sama-sama telah memetik tiga poin. Dalam pertandingan sebelumnya, Portugal juga meraih kemenangan dengan menundukkan Hungaria, 3-0. Cristiano Ronaldo melesakkan dua gol dalam pertandingan di Budapest ini.

