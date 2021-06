Gol Ramsey Bawa Wales Ungguli Turki

Rabu, 16 Juni 2021 | 23:48 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Baku, Beritasatu.com - Wales berhasil unggul, 1-0 atas Turki di babak pertama dalam lanjutan laga Grup A Euro 2020, Rabu (16/6/2021). Pertandingan antara Turki melawan Wales ini menjadi laga ke-300 pada putaran final Piala Eropa sejak pertama kali digelar pada tahun 1960 silam.

Gol untuk Wales dicetak oleh Aaron Ramsey pada menit ke-42. Setelah beberapa kali peluang yang didapatkannya pada pertandingan ini gagal berbuah gol.

BACA JUGA Ini Susunan Pemain Turki Vs Wales

Pada menit ke-6 Wales mendapatkan peluang lewat tendangan kaki kanan Aaron Ramsey. Sayangnya tembakan Ramsey usai menerima umpan terobosan dari Gareth Bale masih dapat diselamatkan kiper Ugurcan Cakir.

Sebaliknya Turki mendapatkan peluang pada menit ke-9 melalui tembakan kaki kanan Burak Yilmaz.

Memasuki menit ke-13 peluang dari Cengiz Under lewat tendangan kaki kiri masih mampu diselamatkan kiper Wales Danny Ward.

Memasuki menit ke-16 peluang dari Gareth Bale masih sedikit melenceng dari gawang Turki.

Wales mendapatkan peluang emas melalui Ramsey pada menit ke-24, sayangnya saat berhadapan dengan kiper Cakir tendangan Ramsey justru melambung ke atas gawang Turki.

BACA JUGA Babak Pertama Wales vs Swiss Berakhir Imbang

Pada menit ke-30 giliran Ramsey mengagalkan peluang Turki. Sundulan dari Soyuncu berhasil diblok Ramsey sehingga kedudukan masih imbang, 0-0.

Memasuki menit ke-37 sundulan dari Burak Yilmaz masih melambung dari gawang Wales.

Ramsey akhirnya berhasil memecahkan kebuntuan pada menit ke-42. Mendapatkan umpan lambung dari Bale, Ramsey lolos dari kawalan bek Turki dan berhasil menundukkan kiper Cakir dalam situasi one on one. 1-0 untuk keunggulan Wales.

Hingga babak pertama berakhir skor, 1-0 bertahan untuk keunggulan Wales atas Turki.

Berikut susunan pemain kedua tim.

Turki (4-5-1):

Ugurcan Cakir

Zeki Celik, Kaan Ayhan, Caglar Soyuncu, Umut Meras

Kenan Karaman, Hakan Calhanoglu, Okay Yokuslu, Ozan Tufan, Cengiz Under

Burak Yilmaz

Wales (4-2-3-1):

Danny Ward

Connor Roberts, Chris Mepham, Joe Rodon, Ben Davies

Joe Morrell, Joe Allen

Gareth Bale, Aaron Ramsey, Daniel James

Kieffer Moore

Sumber: UEFA