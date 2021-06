Gagal Eksekusi Penalti, Gareth Bale Pemain Terbaik Turki Vs Wales

Kamis, 17 Juni 2021 | 03:59 WIB

Oleh : Dwi Argo Santosa / DAS

Gareth Bale menerima Heineken Star of the Match. (Foto: Twitter)

Baku, Beritasatu.com - Meski gagal mengeksekusi penalti, kapten timnas Wales Gareth Bale terpilih sebagai pemain terbaik laga Turki vs Wales di Stadion Olimpiade Baku, Azerbaijan, Kamis (17/6/2021) dini hari WIB. Ia mendapatkan Heineken Star of the Match, penghargaan yang diberikan kepada pemain terbaik di setiap pertandingan Euro 2020.

“Bale memang tidak beruntung karena gagal mengeksekusi penalti namun ia menjadi penentu hasil pertandingan dengan kepemimpinannya yang hebat dan juga assist-nya,” kata UEFA Technical Observer Willi Ruttensteiner seperti dikutip dari uefa.com.

Terpilihnya Bale tak lepas dari andilnya pada dua gol yang masing-masing dilesakkan oleh Aaron Ramsey dan Connor Roberts.

Gol pertama Wales diawali oleh umpan jauh Bale dari sektor tengah lapangan melampaui barisan pertahanan Turki. Umpan tersebut diterima dengan sempurna oleh Ramsey yang sudah berlari lebih dahulu meninggalkan bek Turki.

Setelah menahan bola dengan dada, sekali sontekan Ramsey cukup untuk mengecoh kiper Turki, Ugurcan Cakir. Gol.

Pada menit ke-60 wasit menunjuk titik putih karena menilai Bale dilanggar Mehmet Zeki Celik. Namun eksekusi penalti pemain Tottenham Hotspur berusia 31 tahun ini tersebut melayang di atas gawang Cakir.



Penalti gagal Bale.

Sedangkan gol kedua yang terjadi pada injury time babak kedua juga hasil kepiawaian Bale menggocek bola. Kesempatan sepak pojok yang diperoleh Wales tidak digarap sebagaimana biasanya melalui umpan lambung ke depan gawang lawan.

Bale mengambil umpan pendek dan menggiring dari pojok lapangan menyusuri garis belakang lawan melewati dua pemain Turki dan memberikan umpan kepada Connor Roberts yang meneruskannya menjadi gol.

Whoscored juga memberikan penilain tertinggi kepada Bale dengan 9,4. Sementara dua pencetak gol Wales yakni Aaron Ramsey hanya mendapatkan 8 dan Roberts 7,8.

Bale melepaskan tembakan ke gawang sebanyak lima kali, memenangi duel udara tiga kali, dan dua dribbling sukses, serta 80% umpannya sukses.



Kekecewaan Bale gagal mengeksekusi penalti.

Wales memenangi laga keduanya di Grup A Piala Eropa atau Euro 2020 tersebut seteah sebelumnya bermain imbang 1-1 melawan Swiss. Dengan demikian Wales membuka peluang melangkah ke babak 16 besar Euro 2020.

"Saya benar-benar senang dengan kemenangan ini, kami berjuang keras, bekerja keras, ya saya gagal mengeksekusi penalti tetapi saya merasa saya menunjukkan karakter yang baik untuk terus melaju. Penting untuk mendapatkan kemenangan hari ini,” kata Bale seusai pertandingan.

