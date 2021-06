Denzel Dumfries, Bek Modern Penentu Sukses Belanda

Amsterdam, Beritasatu.com - Bek kanan Denzel Dumfries menjadi sosok penting yang memiliki kontribusi besar dalam langkah mulus Belanda di Euro 2020. Dua gol dan dua assist yang dikemas Dumfries ditambah kontribusinya memberikan penalti dalam dua laga menjadi pembuktiannya.

Setelah menjadi pemain terbaik di laga pertama, kini Dumfries kembali dinobatkan sebagai pemain terbaik di laga lawan Austria.

"Saya mencoba mengisi ruang dengan maju. Kami telah mencetak lima gol hebat," ujar Dumfries usai kemenangan atas Austria.

🇳🇱 🌟 Denzel Dumfries... again! The flying full-back picks up his second Star of the Match trophy 🙌@Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/e8KEy1SGlm