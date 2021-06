Memphis Depay Resmi Gabung Barcelona

Barcelona, Beritasatu.com - Raksasa Spanyol, Barcelona mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Memphis Depay, Sabtu (19/6/2021). Perekrutan striker asal Belanda itu diumumkan klub asal Katalan tersebut lewat media sosial.

Dalam video tersebut ditampilkan Memphis dengan tato singa yang identik dengan dirinya. Depay digaet secara cuma-cuma, dengan durasi kontrak hingga 2023.

Barcelona merekrut Depay yang kontraknya di Olympique Lyonnais habis dan dia enggan memperpanjang kontraknya. Depay sempat pindah ke Manchester United pada 2015 namun gagal bersinar. Namun dia mamp bangkit dan kembali bersinar bersama Lyon dengan membukukan 78 gol dari 137 pertandingan, hingga jadi kapten tim.

🇳🇱 Welcome to the blaugrana family 💙❤️#MemphisCuler pic.twitter.com/AGg6T6Mi2O