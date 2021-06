Kalahkan Wales, Italia Juarai Grup A

Roma, Beritasatu.com - Timnas Italia berhasil meraih kemenangan 1-0 saat bertemu Wales dalam pertandingan terakhir Grup A Euro 2020, Minggu (20/6/2021). Kemenangan atas Wales di Stadion Olimpico, membuat Italia berhasil melaju sebagai juara Grup A dengan meraih tiga kemenangan beruntun alias tak pernah kalah.

Pertandingan berjalan dalam tempo sedang di mana Italia yang sudah lolos ke babak selanjutnya mengambil kendali permainan. Wales sebaliknya cukup bermain imbang guna lolos.

Italia berhasil unggul lewat sentuhan dari Mateo Pessina pada menit ke-39. Berawal dari tendangan bebas yang diambil Marco Verratti, sentuhan dari Pessina mengubah arah bola dan membuat kiper Wales Ward tak kuasa membendung bola dan mengubah skor menjadi, 1-0.

Tertinggal dari Italia membuat Wales terancam gagal lolos langsung dari Grup A karena pada pertandingan yang digelar bersamaan Swiss sudah unggul, 2-0 dari Turki.

Memasuki babak kedua tepatnya pada menit ke-55 Wales harus bermain dengan 10 orang pemain setelah Ethan Ampadu mendapatkan kartu merah dari wasit Ovidiu Haţegan. Ampadu menjadi pemain pertama di Euro 2020 yang mendapatkan kartu merah langsung dari wasit.

Bermain dengan 10 pemain membuat Wales memainkan pola 4-4-1. Kieffer Moore yang masuk menggantikan Joe Morrell bermain sebagai striker tunggal, sementara Aaron Ramsey bermain sebagai gelandang serang setelah sebelumnya memainkan peran sebagai false number 9.

2013 - Italy haven't lost a competitive match that they scored in since June 2013 against Brazil in the Confederations Cup, winning 39 and drawing 12 times from such matches since then. Unbreakable. #EURO2020