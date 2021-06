Euro 2020, Ini Tim yang Sudah Lolos dan Berpeluang ke 16 Besar

Senin, 21 Juni 2021 | 14:02 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Roma, Beritasatu.com - Piala Eropa 2020 sudah memasuki penentuan lolos atau tidak ke babak 16 besar. Dari Grup A, Italia sudah memastikan diri lolos sebagai juara grup, diikuti Wales sebagai runner-up. Sementara Swiss masih berpeluang lolos sebagai salah satu dari posisi ketiga terbaik.

Aturan Euro 2020 menentukan dua tim teratas di setiap grup ditambah empat tim peringkat ketiga terbaik melaju ke babak 16 besar. Selain Italia dan Wales dari Grup A, tim lain sudah melaju ke perdelapan final adalah Belgia (Grup B) dan Belanda (Grup C). Sementara tim lainnya masih memperebutkan tiket yang tersisa.

Berikut tim yang sudah lolos dan kemungkinan yang terjadi di tiap grup:

Grup A (Italia 9, lolos, Wales 4 lolos, Swiss 4, Turki 0)

Grup A sudah menyelesaikan babak penyisihan grup. Italia sebagai juara grup dan Wales yang berada di posisi kedua dipastikan lolos. Swiss masih menunggu hasil akhir di grup lain dan bisa lolos sebagai salah satu dari empat peringkat ketiga terbaik.

Grup B

Rusia (3) vs Denmark (0), Finlandia (3) vs Belgia (6, lolos)

Pertandingan terakhir Selasa (22/6) pukul 02.00 WIB

- Belgia lolos dan akan memuncaki grup dengan hasil imbang.

- Rusia akan lolos dengan kemenangan, atau seri jika Finlandia gagal mengalahkan Belgia.

- Finlandia akan lolos dengan kemenangan, atau seri jika Rusia kalah dari Denmark.

- Denmark bisa finis kedua jika mereka mengalahkan Rusia dan Finlandia kalah melawan Belgia, tetapi itu semua akan tergantung pada gol yang dicetak dalam dua pertandingan ini.

- Jika Belgia, Rusia dan Finlandia semua finis dengan 6 poin (di depan Denmark dengan 0), mereka akan dibagi berdasarkan selisih gol dari pertandingan antara ketiga tim meskipun semua akan maju setidaknya sebagai tim urutan ketiga terbaik.

- Dalam skenario itu, jika Finlandia mengalahkan Belgia dengan satu atau dua gol, dan Rusia menang, urutannya adalah: 1 Belgia, 2 Finlandia, 3 Rusia.

- Jika Finlandia mengalahkan Belgia dengan selisih tiga hingga lima gol, dan Rusia menang, urutannya adalah 1 Finlandia, 2 Belgia, 3 Rusia.

- Jika Finlandia mengalahkan Belgia dengan enam gol atau lebih, dan Rusia menang, urutannya adalah 1 Finlandia, 2 Rusia, 2 Belgia.

- Jika Denmark, Rusia dan Finlandia semuanya finis dengan 3 poin (di belakang Belgia dengan 9 poin), mereka akan dibagi berdasarkan selisih gol dari pertandingan antara ketiga tim. Tim peringkat kedua di belakang Belgia akan lolos dan tim peringkat ketiga masih bisa melaju tergantung pada rekor akhir tim peringkat ketiga di grup lain.

- Dalam skenario itu, jika Denmark mengalahkan Rusia 1-0, dan Finlandia kalah, tim akan sama pada semua skenario tiga arah dan akan dibagi berdasarkan selisih gol keseluruhan kemudian gol keseluruhan yang dicetak, kemudian jumlah kemenangan (yang dalam hal ini akan sama), kemudian poin disiplin, kemudian peringkat Kualifikasi Eropa (di mana Rusia berada di peringkat 12, Denmark ke-15 dan Finlandia ke-20). Poin disiplin maka peringkat Kualifikasi Eropa akan digunakan secara khusus jika Denmark menang 1-0 dan Finlandia kalah 2-1 (Denmark dan Finlandia akan sama dalam selisih gol keseluruhan, gol yang dicetak dan jumlah kemenangan), atau jika Denmark menang 1-0 dan Finlandia kalah 3-0 (Rusia dan Finlandia akan sama dalam hal selisih gol secara keseluruhan, gol yang dicetak dan jumlah kemenangan).

- Jika Denmark mengalahkan Rusia dengan selisih satu gol selain 1-0, dan Finlandia kalah, urutannya adalah 2 Denmark, 3 Rusia, 4 Finlandia.

- Jika Denmark mengalahkan Rusia dengan dua gol atau lebih, dan Finlandia kalah, urutannya adalah 2 Denmark, 3 Finlandia, 4 Rusia.

Grup C

Makedonia Utara (0) vs Belanda (6, lolos), Ukraina (3) vs Austria (3)

Pertandingan terakhir Senin (21/6) pukul 23.00 WIB

- Belanda lolos sebagai juara grup.

- Ukraina akan finis kedua dengan menang atau seri.

- Austria harus mengalahkan Ukraina untuk finis kedua.

- Makedonia Utara tidak bisa finis di tiga besar dan dipastikan tersisih.

Grup D

Kroasia (1) vs Skotlandia (1), Cheska (4) vs Inggris (4)

Pertandingan terakhir Rabu (23/6) pukul 02.00 WIB

- Republik Cek atau Cheska akan lolos sebagai juara grup jika terhindar dari kekalahan melawan Inggris. Mereka akan finis kedua jika kalah dan Skotlandia mengalahkan Kroasia. Mereka hanya akan finis ketiga jika kalah dan Kroasia menang dengan selisih gol yang cukup untuk menyalip mereka.

- Inggris akan lolos jika imbang atau jika Skotlandia tidak menang, dan akan finis teratas jika mengalahkan Cheska. Mereka hanya akan finis ketiga jika kalah dan Skotlandia menang dengan selisih gol yang cukup untuk menyalip mereka secara keseluruhan.

- Kroasia harus menang untuk tetap bersaing untuk menjadi tim peringkat ketiga terbaik, meskipun mereka masih bisa menyalip Republik Ceko untuk tempat kedua dengan selisih gol keseluruhan.

- Skotlandia harus menang untuk menyelesaikan setidaknya ketiga, dan masih bisa menyalip Inggris untuk tempat kedua dengan selisih gol secara keseluruhan.

Grup E

Rabu: Slovakia (3) vs Spanyol (2), Swedia (4) vs Polandia (1)

Pertandingan terakhir Rabu (23/6) pukul 23.00 WIB

- Swedia akan lolos jika terhindar dari kekalahan melawan Polandia. Jika Swedia kalah dan pertandingan lainnya seri, Swedia, Slovakia, dan Polandia akan dibagi untuk tempat pertama hingga ketiga berdasarkan hasil antara ketiga tim. Jika Swedia kalah, mereka finis ketiga.

- Slovakia akan lolos jika mereka mengalahkan Spanyol, atau jika mereka seri dan Swedia tidak.

- Spanyol akan lolos jika mengalahkan Slovakia. Jika mereka seri, mereka akan finis ketiga kecuali Polandia menang.

- Polandia akan lolos ke peringkat kedua jika menang dan pertandingan lainnya tidak seri.

- Jika Slovakia, Swedia, dan Polandia semuanya finis dengan 4 poin (di depan Spanyol dengan 3), mereka akan dibagi berdasarkan selisih gol dari pertandingan antara tiga tim (dua tim pertama akan lolos, tim urutan ketiga juga dapat melaju tergantung pada rekor tim peringkat ketiga di grup lain).

- Dalam skenario itu, jika Polandia mengalahkan Swedia 1-0, dan Slovakia seri, urutannya adalah: 1 Slovakia, 2 Polandia, 3 Swedia (di atas Swedia dalam selisih gol dan untuk membagi dua hasil langsung mereka, kemenangan Slovakia, akan menerapkan).

- Jika Polandia mengalahkan Swedia 2-1, dan Slovakia seri, urutannya adalah: 1 Polandia, 2 Swedia, 3 Slovakia (Swedia dan Slovakia akan berada di belakang Polandia karena selisih gol dan untuk membagi dua hasil langsung mereka, kemenangan Swedia, akan menentukan).

- Jika Polandia mengalahkan Swedia dengan selisih satu gol lainnya, dan Slovakia seri, urutannya adalah: 1 Polandia, 2 Swedia, 3 Slovakia.

Grup F

Portugal (3) vs Prancis (4), Jerman (3) vs Hungaria (1)

Pertandingan terakhir Kamis (24/6) Pukul 02.00 WIB

- Prancis akan lolos jika mereka tidak kalah Portugal atau jika pertandingan lainnya seri. Mereka akan finis pertama jika menang, atau jika seri dan Jerman tidak mengalahkan Hongaria. Jika Prancis kalah dan Hungaria menang, tempat kedua akan ditentukan berdasarkan selisih gol secara keseluruhan.

- Jerman akan lolos jika menang, atau jika seri dan Prancis tidak kalah. Jerman akan finis pertama jika menang dan Prancis tidak. Jerman akan finis ketiga jika seri dan Prancis kalah, atau jika Jerman dan Portugal kalah.

- Portugal akan lolos jika mereka menang, atau jika mereka seri dan Jerman kalah. Portugal akan finis pertama jika menang dan Jerman tidak. Portugal akan finis keempat jika kalah dan Jerman juga kalah.

- Hungaria akan lolos dengan berada di peringkat kedua jika menang dan Portugal kalah. Jika mereka menang dan Prancis kalah, tempat kedua akan ditentukan berdasarkan selisih gol secara keseluruhan. Hungaria akan finis ketiga jika mereka menang dan pertandingan lainnya seri.

Sumber: UEFA