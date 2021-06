Inggris Pastikan Lolos ke 16 Besar Euro 2020

London, Beritasatu.com - Tim Nasional Inggris sudah bisa dipastikan lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Posisi skuad "Tiga Singa" di 16 besar sudah terjamin setidaknya mereka menjadi salah satu dari empat tim terbaik di peringkat ketiga.

Langkah Inggris ke 16 besar sebelumnya tertunda setelah ditahan imbang tanpa gol oleh Skotlandia. Dengan torehan 4 poin hasil dari satu kemenangan (1-0 melawan Kroasia) dan imbang (0-0 melawan Skotlandia), Inggris sementara menempati peringkat kedua Grup D dengan empat poin dan selisih gol 1.

Mereka harus menang atas Cheska jika ingin lolos. Namun dengan melihat hasil pertandingan di Grup A, B dan C, maka dipastikan Inggris lolos ke 16 besar setidaknya sebagai empat tim terbaik di peringkat ketiga.

Grup A sudah menyelesaikan pertandingan dimana Italia dan Wales lolos. Sedangkan peringkatketiga dihuni Swiss dengan 4 poin dan selisih gol -1.

Grup B diwakili Belgia dan Denmark. Sedangkan peringkat ketiga ditempati Finlandia dengan 3 poin dan selisih gol -1.

Grup C diwakili Belanda dan Austria. Sedangkan peringkat ketiga ditempati Ukraina dengan 3 poin dan selisih gol -1.

Sementara Inggris yang baru akan memainkan laga ketiga grup malam nanti saat ini sudah mengemas 4 poin dengan selisih gol 1. Ini artinya sekalipun kalah dari Cheska, Inggris finis di peringkat ketiga.

Akun twitter Timnas Inggris di @England sudah memastikan langkah pasukan Gareth Southgate ke 16 besar.

Last 16: secured! ☑️



Monday's results mean the #ThreeLions are guaranteed a place in the #EURO2020 knockout stages. pic.twitter.com/cOr0GWo5ww