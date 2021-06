Hakan Calhanoglu Resmi Gabung Inter

Rabu, 23 Juni 2021 | 00:45 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Milan, Beritasatu.com - Hakan Calhanoglu secara resmi menandatangani kontrak dengan Inter setelah meninggalkan tim sekota AC Milan sebagai agen bebas. Pemain Timnas Turki ini menerima gaji €1 juta lebih per musim.

Kesepakatan itu berlaku hingga Juni 2024 dan diyakini bernilai €5 juta per musim ditambah bonus terkait kinerja. Dia telah menolak usulan paket gaji €4m plus add-on per tahun untuk bertahan di Milan.

“FC Internazionale Milano dapat mengonfirmasi bahwa Hakan Calhanoglu telah bergabung dengan Nerazzurri. Gelandang berusia 27 tahun itu telah menandatangani kontrak dengan klub hingga 30 Juni 2024. #WelcomeHakan”

Inter mengumumkan penandatanganan dengan gambar jembatan di atas Naviglio, yang memisahkan satu sisi kota Milan dari sisi lainnya. Ini sering digunakan sebagai pernyataan simbolis dalam artikel yang merujuk pada dua klub yang berbagi stadion dan kota.

Pemain kelahiran Jerman berusia 27 tahun itu bergabung dengan Milan dari Bayer Leverkusen seharga €23 juta plus bonus pada Juli 2017 dan kontraknya dibiarkan habis.

Calhanoglu adalah pemain Milan kedua yang pergi musim panas ini sebagai agen bebas, setelah Gianluigi Donnarumma pergi ke Paris Saint-Germain. Dia membuat 172 penampilan kompetitif dengan seragam Rossoneri, mencetak 32 gol dan memberikan 48 assist.

Sumber: Football Italia