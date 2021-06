Ini Jadwal dan Skenario Laga 16 Besar Euro 2020

Rabu, 23 Juni 2021 | 09:28 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sebanyak 12 tim sudah memastikan diri lolos ke babak 16 besar Euro 2020. Italia, Belgia, Belanda, Wales, Denmark, Austria, Kroasia, Swiss, Cheska, Inggris, Swedia, dan Prancis siap bertarung di babak 16 besar.

Beberapa diantaranya sudah mengetahui siapa lawan yang akan dihadapi.

Masih ada empat tiket lagi tersisa dan itu diperebutkan tim dari Grup E dan F yang akan bertanding, Rabu (23/6/2020) dan Kamis (24/6/2021) dini hari WIB.



Grup A: Italia, Wales, Swiss (peringkat 3 terbaik)

Grup B: Belgia, Denmark

Grup C: Belanda, Austria

Grup D: Inggris, Kroasia, Cheska (peringkat 3 terbaik)

Grup E: Slovakia (3) vs Spanyol (2), Swedia (4) vs Polandia (1)

Grup F: Portugal (3) vs Prancis (4), Jerman (3) vs Hungaria (1)

Berikut Jadwal dan Skenario Laga 16 Besar:

Sabtu 26 Juni

1. Wales vs Denmark (23.00 WIB)



Minggu 27 Juni

2. Italia vs Austria (02.00 WIB)

3. Belanda vs 3D/E/F (23.00 WIB, Budapest)



Senin 28 Juni

4. Belgia vs 3A/D/E/F (02.00 WIB, Seville)

5. Kroasia vs 2E (23.00 WIB, Kopenhagen)



Selasa 29 Juni

6. 1F vs 3A/B/C (02.00 WIB, Bukares)



Rabu, 30 Juni

7. Inggris vs 2F (18.00 WIB, London)



Kamis 1 Juli

8. 1E vs 3A/B/C/D (02.00WIB, Glasgow)



Perempat final

Jumat 2 Juli

FP1: Pemenang 6 vs Pemenang 5 (23.00 WIB, St Petersburg)



Sabtu 3 Juli



FP2: Pemenang 4 vs Pemenang 2 (21.00 WIB, Munich)

FP3: Pemenang 3 vs Pemenang 1 (23.00 WIB, Baku)



Minggu 4 Juli

FP4: Pemenang 8 vs Pemenang 7 (02.00 WIB, Roma)



Semifinal

Rabu 7 Juli

SF1: Pemenang QF2 vs Pemenang QF1 (02.00 WIB, London)



Kamis 8 Juli

SF2: Pemenang QF4 vs Pemenang QF3 (21.00 WIB, London)



Final

Minggu 12 Juli

Pemenang SF1 vs Pemenang SF2 (02.00 WIB, London)

Sumber: UEFA