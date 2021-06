Inggris vs Jerman, Ini Jadwal Lengkap 16 Besar Euro 2020

Kamis, 24 Juni 2021 | 06:17 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Euro 2020 telah menyelesaikan babak penyisihan grup. Sudah ada 12 tim lolos otomatis ditambah empat tim peringkat tiga terbaik yang memastikan akan tampil di fase knockout (16 besar). Salah satu bigmatch di 16 besar adalah pertemuan antara Inggris dan Jerman di Wembley, 29 Juni.

Dari 12 tim yang lolos, enam diantaranya juara grup adalah Italia, Belgia, Belanda, Inggris, Swedia dan Prancis. Lalu enam tim runner up yakni Wales, Denmark, Austria, Kroasia, Spanyol dan Jerman.

Kemudian empat tim peringkat tiga terbaik yaitu Swiss, Cheska, Ukraina dan Portugal.

Daftar tim yang finis di peringkat ketiga babak grup dimana empat tim teratas berhak lolos ke 16 besar.

Selanjutnya mereka akan bertarung di babak 16 besar yang akan dimulai pada Sabtu, 26 Juni 2021 mulai pukul 23.00 WIB.

Jadwal 16 Besar

Wales vs Denmark (Amsterdam, 16 Juni Pukul 23.00 WIB)

Itala vs Austria (London, 27 Juni Pukul 02.00 WIB)

Belanda vs Cheska (Budapest, 27 Juni 23.00 WIB)

Belgia vs Portugal (Sevilla, 28 Juni Pukul 02.00 WIB)

Kroasia vs Spanyol (Kopenhagen, 28 Juni Pukul 23.00 WIB)

Prancis vs Swiss (Bukarest, 29 Juni Pukul 02.00 WIB)

Inggris vs Jerman (London, 29 Juni Pukul 23.00 WIB)

Swedia vs Ukraina (Glasgow, 30 Juni Pukul 02.00 WIB)

Sumber: UEFA