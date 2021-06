Portugal dan Ronaldo Sajikan Sejumlah Fakta Menarik di Euro 2020

Budapest, Beritasatu.com – Sejumlah fakta menarik soal Timnas Portugal bersama pemain bintangnya Cristiano Ronaldo tersaji di Euro 2020. Portugal memastikan langkahnya ke babak 16 besar Euro 2020 setelah di laga terakhir grup bermain imbang 2-2 dengan Prancis.

Dua gol Ronaldo di laga tersebut membuat Portugal lolos sebagai salah satu tim peringkat tiga terbaik.

Selain lolos, catatan penting lainnya dari laga tersebut adalah keberhasilan Ronaldo menyamai rekor gol internasional pemain Iran, Ali Daei sebanyak 109 gol.

🇵🇹 Cristiano Ronaldo = Portugal legend 💪



🔝 1st Portuguese player to score in all 3 group games at a EURO

🔥 48 goals in his last 45 international matches

😮 7 goals in Portugal's last 4 EURO group matches