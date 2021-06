Sukses Spanyol Singkirkan Kroasia Sajikan Sejumlah Fakta Menarik

Kopenhagen, Beritasatu.com – Kemenangan Spanyol 5-3 atas Kroasia di babak 16 besar Euro 2020 menghadirkan sejumlah fakta dan catatan menarik.

Dari delapan gol yang tercipta menghadirkan beberapa catatan dan torehan penting buat khususnya buat Spanyol.

Berikut Fakta Menarik Kemenangan Spanyol

1. Satu gol yang dicetak Cesar Azpilicueta menjadi gol pertamanya untuk Spanyol (cap ke-27). Selain itu dia menjadi pencetak gol tertua Spanyol di Kejuaraan Eropa (31 tahun 304 hari).

31 - César Azpilicueta, who has scored his first ever goal for Spain (27th cap), has become Spain’s oldest ever goalscorer at the European Championships (31y 304d). Timing. #EURO2020 pic.twitter.com/4vfeas0CuY