Ini yang Dikatakan Ronaldo kepada Courtois Usai Portugal Kalah Lawan Belgia

Sevilla, Beritasatu.com - Kapten Portugal Cristiano Ronaldo menggunakan ekspresi khas Italia untuk memberi tahu Thibaut Courtois bahwa Belgia "beruntung" dalam kemenangan 1-0, Minggu (27/6/2021), karena bola tidak mau masuk.

Belgia menyingkirkan juara bertahan itu Euro di babak 16 besar, dengan penyerang Juventus mengejar rekor gol internasional sepanjang masa.

Superstar Portugal itu menyamai legenda Iran Ali Daei dengan 109 gol internasional dengan lima gol di babak penyisihan grup.

Dia masih satu gol lagi untuk memecahkan rekor saat dia meninggalkan lapangan di Sevilla tanpa mencetak gol dan terlihat melemparkan ban kaptennya ke tanah dan mulai menendangnya ke seberang lapangan sampai salah satu anggota staf mengambilnya.

🗣️ "[The ball] didn't want to go in today."



🇧🇪🆚🇵🇹 Thibaut Courtois & Cristiano Ronaldo after the final whistle...#EURO2020 pic.twitter.com/oBDyZG3f8j