Euro 2020: Inggris vs Jerman, Ini Susunan Pemainnya

London, Beritasatu.com - Pelatih Inggris Gareth Southgate kembali memainkan formasi 3-4-3 menghadapi Jerman di babak 16 besar Euro 2020 di Wembley, malam ini.

Satu-satunya perubahan dari tim inti ketika mengalahkan Cheska adalah dimainkannya Kieran Trippier di tim inti menggantikan Jack Grealish.

Di depan ditempatkan Bukayo Saka, Harry Kane dan Raheem Sterling. Sedangkan Mason Mount di bangku cadangan.

