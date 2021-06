Ini Sejumlah Fakta Menarik Sukses Inggris Singkirkan Jerman

Rabu, 30 Juni 2021 | 05:04 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com – Kemenangan Inggris 2-0 atas Jerman di babak 16 besar Euro 2020 menghadirkan sejumlah fakta menarik. Dua gol Inggris dalam laga yang dimainkan di Wembley itu dicetak Raheem Sterling dan Harry Kane.

Kemenangan ini mengantarkan Inggris untuk pertama kalinya melaju ke perempat final Euro 2020.

Berikut fakta menarik Inggris vs Jerman

1. Ini adalah pertandingan knockout Euro pertama yang dimenangkan Inggris tanpa bantuan adu penalti sejak kemenangan play-off tempat ketiga mereka atas Uni Soviet pada 1968.

2. Inggris tidak pernah kalah di final turnamen besar di Stadion Wembley (Menang 10, Seri 4).

3. The Three Lions hanya kalah satu kali dari 15 pertandingan terakhir turnamen Euro mereka, tanpa adu penalti (M8 D6).

4. Inggris bersama pelatih Gareth Southgate masih belum kebobolan di putaran final Euro ini setelah empat pertandingan.

5. Sterling telah mencetak 15 gol dalam 20 pertandingan internasional terakhirnya untuk Inggris.

6. Inggris telah memenangkan semua 13 pertandingan di mana Sterling telah mencetak gol.

7. Jerman hanya memenangkan satu dari enam pertandingan terakhir turnamen final Euro mereka.

8. Die Mannschaft gagal mencetak gol untuk ketiga kalinya dalam 30 pertandingan. Tim asuhan Low hanya mencatatkan tiga clean sheet dalam 18 pertandingan terakhir mereka.

Sumber: BeritaSatu.com