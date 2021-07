Euro 2020, Ini Fakta Menarik Partai Swiss vs Spanyol

Sabtu, 3 Juli 2021 | 04:22 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Saint Petersburg, Beritasatu.com - Spanyol lolos ke semifinal Euro 2020 setelah menundukkan Swiss, 3-1, lewat adu penalti, Jumat (2/7/2021). Partai ini harus diselesaikan dengan adu penalti setelah bermain 90 menit dan babak tambahan skor imbang 1-1.

Beberapa fakta menarik terungkap dari partai yang digelar di Rusia ini. Salah satunya adalah bahwa Spanyol tak terkalahkan dalam 13 pertandingan internasional terakhir mereka. Berikut beberapa fakta menarik tersebut:

- Spanyol kini telah mencetak 12 gol di Euro 2020, menyamai total tertinggi mereka di putaran final Euro, yang dibuat pada 2008 dan 2012. Mereka memenangkan kedua turnamen tersebut setelah enam pertandingan; ini adalah yang pertandingan kelima mereka di Euro 2020.

- Spanyol hanya kalah satu kali dari 23 pertandingan internasional sebelumnya melawan Swiss (M16 S6 K1).

- Spanyol tidak terkalahkan dalam 13 pertandingan internasional terakhir mereka (M6 S7).

- Spanyol hanya kalah dua kali dari 21 pertandingan terakhir turnamen final Euro mereka (tidak termasuk adu penalti).

- Spanyol tidak kebobolan lebih dari satu gol dalam 15 pertandingan internasional terakhir mereka melawan Swiss.

- Tiga dari lima pertandingan perempat final Piala Eropa terakhir Spanyol membutuhkan adu penalti untuk menentukan hasilnya (kalah vs Inggris 1996, menang vs Italia 2008, menang vs Swiss Euro 2020).

- Xherdan Shaqiri kini telah mencetak empat gol di turnamen final Euro, menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Swiss di level ini.

- Swiss telah kalah dalam empat perempat final turnamen final utama mereka (1934, 1938, Piala Dunia FIFA 1954 dan Euro 2020).

- Swiss hanya gagal mencetak gol dalam satu dari 13 pertandingan internasional terakhir mereka (tidak termasuk kemenangan 3-0 yang atas Ukraina).

- Swiss hanya gagal mencetak gol dalam dua dari 11 pertandingan terakhir turnamen final Euro mereka.

Sumber: UEFA