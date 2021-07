Euro 2020, Fakta Menarik Ukraina vs Inggris

Minggu, 4 Juli 2021 | 05:46 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Roma, Beritasatu.com - Inggris lolos ke semifinal Euro 2020 setelah sukses meraih kemenangan telak 4-0 atas Ukraina, Minggu (4/7/2021) dini hari WIB. Gol-gol yang membawa Inggris menghentikan langkah Ukraina dilesakkan Harry Kane (2 gol), Harry Maguire, serta Jordan Henderson.

Beberapa fakta menarik pun muncul dari pertandingan yang digelar di Stadion Olimpico, Roma ini, yaitu:

- Ini adalah kemenangan paling besar Inggris di sebuah putaran final Piala Eropa. Kemenangan terbesar mereka sebelumnya adalah 4-1 vs Belanda di Euro 1996 dan 3-0 vs Swiss di Euro 2004.

- Ini adalah pertama kalinya Inggris mencetak empat gol dalam pertandingan babak sistem gugur turnamen besar sejak kemenangan 4-2 melawan Jerman Barat di final Piala Dunia 1966.

- Ini adalah ketiga kalinya Inggris mencetak empat gol dalam pertandingan final turnamen Euro (kemenangan 4-1 vs Belanda pada 1996 dan kemenangan 4-2 vs Kroasia pada 2004).

- Inggris belum pernah kebobolan sepanjang Piala Eropa 2020. Mereka sebelumnya tidak pernah memulai turnamen final internasional besar dengan lima clean sheet berturut-turut. Mereka pernah menorehkan rekor tak kebobolan di empat pertandingan mereka saat memulai Piala Dunia 1966. Ini merupakan catatan terbaik mereka sampai sekarang.

- Sebanyak 24 gol terakhir Harry Kane untuk Inggris semuanya terjadi dalam pertandingan kompetitif.

- Kane adalah pemain pertama yang mencetak dua gol untuk Inggris dalam pertandingan sistem gugur Piala Eropa, dan pemain Inggris pertama yang mencetak dua gol dalam pertandingan putaran final Euro sejak Wayne Rooney, melawan Kroasia pada 2004.

- Inggris telah mencetak gol dalam lima menit pembukaan dalam empat dari enam pertandingan fase sistem gugur final turnamen Euro terakhir mereka.

- Inggris menjadi tim pertama yang menjaga lima clean sheet berturut-turut sejak awal turnamen final Euro; Spanyol memang mencatat lima clean sheet pada 2012 tetapi hanya dari pertandingan kedua mereka dan seterusnya.

- Harry Maguire mencetak gol keempatnya untuk Inggris dan yang kedua di turnamen besar setelah gol yang dilesakkannya saat melawan Swedia di Piala Dunia 2018.

- Gol pertama Jordan Henderson untuk Inggris datang pada penampilannya yang ke-62 untuk negaranya.

- Jude Bellingham telah menjadi pemain termuda yang tampil dalam pertandingan sistem gugur Piala Eropa yakni pada usia 18 tahun dan empat hari.

- Ukraina hanya gagal mencetak gol dalam dua dari 11 pertandingan internasional terakhir mereka; mereka belum mencatatkan clean sheet dalam 11 pertandingan final turnamen Piala Eropa.

- Ini adalah pertandingan perempat final turnamen final Euro keempat bagi Inggris. Masing-masing dari tiga level sebelumnya selesai dan membutuhkan adu penalti untuk menentukan hasilnya (1996 menang vs Spanyol, 2004 kalah vs Portugal, 2012 kalah vs Italia).

- Tidak termasuk adu penalti, Inggris hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan final Piala Eropa terakhir mereka (M9 S6 K1); mereka telah menang 10 kali dan seri satu kali dari 11 pertandingan internasional terakhir mereka.

Sumber: UEFA