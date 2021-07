Semifinal Euro 2020, Italia Lebih Teruji, Spanyol Percaya Diri

London, Beritasatu.com – Pertemuan antara Timnas Italia dengan Spanyol di semifinal Euro 2020 di Wembley, London akan menghadirkan pertandingan seru dan menarik. Tradisi sepakbola yang kuat dari kedua negara ditambah performa apik yang ditampilkan sepanjang perhelatan Euro 2020 sepertinya sulit untuk menebak siapa yang akan menang di laga nanti.

Namun jika melihat catatan sepanjang Euro 2020, Italia lebih konsisten. Tampil sebagai juara grup dengan menyapu bersih kemenangan, Italia mulai menemui ujian berat di 16 besar dengan mengalahkan Austria 2-1 lewat perpanjangan waktu.

Lalu di perempat final, mengalahkan tim unggulan Belgia 2-1.

Pelatih Roberto Mancini menilai timnya masih bisa tampil lebih baik. “Tim telah berkembang. Bahkan ketika ada pertandingan yang sulit, tim selalu menjadi lebih baik dan masih ada ruang untuk perbaikan. Itulah yang saya lihat di skuad saya, keinginan untuk bermain bagus, untuk mencoba bangkit kembali setelah kekecewaan karena tidak lolos ke Piala Dunia 2018, itu semua adalah bahan-bahannya. Tapi kami masih bisa melakukan yang lebih baik,” ujar Mancini.

Melihat perkembangan timnya, Mancini mengaku dirinya bisa tenang menghadapi laga melawan Spanyol.

39% - Following their win over Belgium, the Stats Perform prediction model adjudges Italy to have a 39% chance of winning #EURO2020, the highest of any side. Azzurri. pic.twitter.com/W8q9whN5GX