Masuk Olahragawan Terkaya, Ini Bisnis Braithwaite yang Bikin Cuan hingga Rp 3,6 T

Kamis, 8 Juli 2021 | 00:12 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

London, Beritasatu.com - Ketika Denmark melangkah ke lapangan Wembley melawan Inggris untuk semifinal Euro 2020 pada Rabu (7/7/2021) malam waktu setempat atau Kamis (8/7/2021) dini hari WIB, tim dinamit akan mengandalkan Martin Braithwaiteuntuk memainkan peran yang menentukan membawa timnya ke final.

Banyak dari kita yang hanya tahu, Braithwaite seorang striker bintang timnas Denmark dan penyerang klub Barcelona saja. Padahal, ia juga sukses dalam bisnisnya.

Faktanya, dia adalah satu-satunya pemain Barcelona bersama Lionel Messi yang masuk dalam daftar bintang olahraga terkaya versi Forbes. Sementara banyak orang akan memikirkan nama-nama seperti Gerard Pique, yang mendapatkan reputasi untuk ketajaman bisnisnya, Brathwaite kini berada di jalan terdepan.

BACA JUGA Braithwaite dan Cornelius Bawa Denmark Taklukkan Bosnia

Akar kesuksesannya terletak pada usaha investasinya di pasar real estat AS, karena bisnis yang dia miliki bersama pamannya bernilai US$ 250 juta atau sekitar Rp 3,6 triliun, menurut Forbes. Dan, itu semua dimulai dengan investasi US$ 850.000 atau sekitar Rp 12,3 miliar pada tahun 2017 dan pada akhir tahun itu telah berkembang menjadi US$ 10 atau sekitar Rp 145 miliar.

Bukan itu saja, dia memiliki merek pakaian 'Trente' bersama istrinya, yang telah sukses besar di Prancis, serta sebuah restoran “Gave” di Barcelona.

Sumber: marca.com