Harry Kane Tak Sabar Hadapi Italia di Final Euro 2020

London, Beritasatu.com - Striker Timnas Inggris Harry Kane meluapkan kegembiraanya usai mengantarkan tim ke final Euro 2020. Gol penalti yang dicetaknya memastikan kemenangan Inggris 2-1 atas Denmark di semifinal yang digelar di Wembley, London, Kamis (8/7/2021) dini hari WIB.

Selanjutnya Harry Kane mengaku tidak sabar untuk segera menghadapi Italia di final. Menurutnya Italia adalah tim kuat yang patut diwaspadai.

"Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit melawan Italia. Kami menjalani turnamen yang hebat sejauh ini. Satu pertandingan lagi di kandang, dan kami tidak sabar menunggu," ujar Kane.

Mengenai kemenangan atas Denmark, pemain Tottenham Hotspur itu memberikan pujian kepada lawannya yang mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan.

"Luar biasa. Permainan yang luar biasa, pujian untuk Denmark. Kami menggali lebih dalam dan kami sampai di sana ketika itu penting. Kami bereaksi dengan sangat baik. Kami berada di final di kandang, sungguh luar biasa perasaan," ujar Kane.

Mengenai penalti yang dilakukannya, Kane mengakui itu bukanlah yang terbaik yang pernah dilakukannya. Tendangan penalti Kane sempat ditepis kiper Kasper Schmeichel tetapi beruntun dia berhasil meneruskan bola rebound menjadi gol.

"Saya memilih sisi yang akan saya tuju, itu bukan penalti terbaik yang pernah saya ambil. Terkadang Anda gagal dan gagal, dan untungnya itu terjadi hari ini," akuinya.

Gol yang dicetaknya itu membuat Kane kini masuk jajaran pemain tersubur di Inggris dengan 10 gol menyamai Garry Lineker.

