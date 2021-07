Euro 2020: Ini Sejumlah Fakta Menarik dari Laga Inggris vs Denmark

Kamis, 8 Juli 2021 | 08:06 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

London, Beritasatu.com - Pertandingan antara Inggris dan Denmark yang berakhir dengan kemenangan tuan rumah 2-1 di babak semifinal Euro 2020 menghadirkan sejumlah fakta menarik.

Di laga ini, Denmark sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Mikkel Damsgaard di menit 30. Inggris menyamakan skor melalui gol bunuh diri Simon Kjaer di menit 39. Kemenangan Inggris ditentukan di perpanjangan waktu lewat gol Harry Kane.

Hasil tersebut mengantarkan Inggris ke babak final Euro 2020 menantang Italia yang sudah terlebih dahulu lolos usai menyingkirkan Spanyol.

Berikut fakta menarik laga Inggris vs Denmark

1. Harry Kane sekarang sejajar dengan Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak Inggris sepanjang masa di turnamen final Piala Eropa dan Piala Dunia dengan sepuluh gol.

10 - Harry Kane is now England's joint-highest goalscorer in major tournaments (EUROs/World Cup), moving level with Gary Lineker on 10 goals. Rebound. #ENGDEN #EURO2020 pic.twitter.com/Cp94XPPiyU — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021

2. Selain itu Harry Kane juga menjadi pemain Inggris ketiga yang mencetak empat gol atau lebih di Euro setelah Alan Shearer (lima di Euro 96) dan Wayne Rooney (empat gol di 2004).

3. Gol Denmark yang dicetak Damsgaard menjadi gol dari tendangan bebas pertama yang terjadi di Euro 2020 dan menjadikannya pemain Denmark keempat yang mencetak dua gol atau lebih di Euro. Dua dari empat gol final Euro terakhir ke gawang nggris tercipta lewat tendangan bebas langsung yakni oleh Damsgaard (Denmark) dan Gareth Bale (Wales) di Euro 2016.

4. Gol Damsgaard membuat gawang Inggris kebobolan pertama kalinya dalam 480 menit di Euro 2020. Mereka sebelumnya tidak kebobolan dalam total 691 menit, sebuah rekor sejak Maret.

1 - Mikkel Damsgaard has scored the first direct free kick goal of the #EURO2020 . Timely. pic.twitter.com/j3n834YoQS — OptaJean (@OptaJean) July 7, 2021

5. Gol bunuh diri yang didapatkan Inggris adalah gol bunuh diri pertama yang menguntungkan mereka di turnamen Euro.

6. Pada usia 19 tahun 305 hari, Bukayo Saka menjadi pemain termuda yang memulai pertandingan untuk Inggris di babak semifinal atau setelahnya di turnamen besar.

19 - At 19 years and 305 days, Bukayo Saka is the youngest Englishman to start a match at the semi-final stage or later of a major tournament. Unicorn. #ENGDEN pic.twitter.com/ARmaK1260o — OptaJoe (@OptaJoe) July 7, 2021

7. Hanya tiga tim yang kebobolan gol pertama dan memenangkan pertandingan dalam 49 pertandingan sebelumnya di Euro 2020: Belgia (2-1 v Denmark), Jerman (4-2 v Portugal) dan Spanyol (5-3 v Kroasia ).

8. Ini adalah pertama kalinya sejak 1992, keempat tim mencetak gol di semifinal di turnamen Euro. Kedua semifinal juga berlanjut ke perpanjangan waktu pada tahun 1976, 1984, 1996, dan 2000.

9. Tidak termasuk adu penalti, Inggris hanya kalah satu kali dari 17 pertandingan terakhir turnamen final Euro mereka (M10 S6 K1); mereka telah memenangkan 13 dari 15 pertandingan terakhir mereka di Wembley.

10. Penampilan terakhir Denmark di semifinal di Euro adalah pada tahun 1992 ketika mereka memenangkan turnamen. Ini berartii pencapaian Denmark sampai semifinal di Euro 2020 merupakan rekor Euro dalam 29 tahun terakhir.

11. Total 12 gol yang dicetak Denmark di Euro 2020 adalah yang tertinggi yang pernah mereka buat di turnamen Euro dan juga melampaui rekor sepuluh gol di kejuaraan utama mereka sebelumnya (Piala Dunia 1986); mereka mencetak gol pertama dalam 14 dari 17 pertandingan internasional terakhir mereka.

Sumber: UEFA