Ratu Kirim Surat ke Timnas Inggris, Begini Isinya

Beritasatu.com – Ratu Elizabeth II mengirim sepucuk surat kepada tim nasional Inggris yang akan menjalani laga final Euro 2020 melawan Italia hari Minggu (11/7/2021) malam waktu setempat, mendoakan kesuksesan mereka dan mengingatkan kejayaan pada 1966.

Ratu menulis bahwa dia sendiri yang menyerahkan trofi ketika Inggris menjadi juara dunia 1966 di Stadion Wembley, yang juga akan menjadi tempat pertarungan final malam ini.

"Limapuluh lima tahun yang lalu saya beruntung bisa menyerahkan trofi Piala Dunia kepada Bobby Moore dan menyaksikan apa maknanya bagi para pemain, manajemen, dan staf pendukung untuk bisa menuju final turnamen sepakbola internasional akbar dan menang,” tulis Ratu dalam suratnya tertanggal 10 Juli.

"Saya ingin menyampaikan ucapan selamat saya dan keluarga kepada Anda karena bisa mencapai final Piala Eropa dan semoga berhasil besok diiringi harapan bahwa sejarah akan mencatat bukan hanya keberhasilan Anda, tetapi juga semangat, komitmen dan harga diri yang sudah Anda tunjukkan,” tambahnya.

Ratu Elizabeth II menyerahkan trofi Jules Rimet kepada pemenang Piala Dunia yang diwakili kapten timnas Inggris Bobby Moore pada Juli 1966. (BBC)

Pelatih tim nasional Inggris Gareth Southgate mengatakan surat dukungan juga dikirim oleh Perdana Menteri Boris Johnson.

"Ini hal yang fantastis bisa menerima surat dari Ratu dan perdana menteri yang ditujukan untuk seluruh anggota tim, dan pengakuan terhadap para pemain yang sudah meniti jalan yang benar,” kata Southgate.

"Namun kami masih ada pertandingan final dan ingin menang. Sekarang kami ingin berangkat dan membawa pulang trofi."

Ketika bus timnas meninggalkan kompleks latihan di Burton, warga berbaris di pinggir jalan menyoraki para pemain. Sabtu malam, seluruh anggota timnas Inggris menginap di Watford yang lebih dekat ke Wembley.

"Melihat para pendukung di sepanjang jalan dan juga sambutan yang kami terima, terlihat betapa pentingnya peristiwa ini,” kata kapten timnas Harry Kane.

"Kami tahu seberapa penting artinya bagi para pendukung Inggris sehingga kami bangga bisa mewakili mereka dan semoga kami bisa membuat mereka bangga besok malam.”

Wow… what a send-off! 😍



Amazing scenes as the #ThreeLions depart St. George’s Park for the final time. pic.twitter.com/FU9Z3417nC