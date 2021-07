Messi dan Neymar Jadi Andalan, Ini Susunan Pemain Argentina vs Brasil

Rio de Janeiro, Beritasatu.com - Lionel Messi dan Neymar menjadi andalan utama di masing-masing tim ketika Argentina bentrok dengan Brasil di Superclasico final Copa America 2021 di Stadion Maracana, Rio de Janeiro, Minggu (11/7/2021).

Salah satu perubahan di daftar tim utama Argentina adalah Pelatih Lionel Scaloni menurunkan Angel di Maria sejak menit awal. Dengan formasi 4-4-2, duet Lionel Messi dan Lautaro Martinez menjadi andalan.

Keduanya akan didukung Di Maria, De Paul, Paredes, dan Lo Celso. Di bawah mistar gawang tetap dipercayakan kepada Emiliano Martinez. Empat pemain belakang yakni Montiel, Romero, Otamendi dan Acuna.

CONFIRMED | #Lineup 👥

Argentina's line-up for the final of the #CopaAmerica against Brazil: pic.twitter.com/8kA8uvBWFj