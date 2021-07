Messi Kini "Berdiri Lebih Tinggi" dari Ronaldo

Beritasatu.com – Memang bukan dalam makna harfiah, karena Cristiano Ronaldo 15 cm lebih tinggi dari Lionel Messi.

Namun, keberhasilan Messi mengantar Argentina merebut piala Copa America, Sabtu (10/7/2021), telah menghapus titik terlemahnya dalam persaingan klasik dua pesepakbola -- yang banyak disebut sebagai yang terhebat abad ini.

Mereka berdua adalah pemain utama dalam cerita klasik tentang rivalitas head-to-head individual sepakbola, bahkan mirip kisah Roger Federer vs Rafael Nadal dulu di dunia tenis yang memang olahraga perorangan.

Messi punya lebih banyak trofi liga antar-klub, tetapi lemari Ronaldo unggul di medali Liga Champions yang lebih bergengsi.

Si pemain Portugal mencetak lebih banyak gol, tetapi jika dirata-rata dengan jumlah pertandingan yang diikuti, Messi lebih produktif.

Messi lebih jago dalam tendangan bebas, tetapi Ronaldo lebih akurat soal eksekusi tendangan penalti.

Namun, sebelum Sabtu malam waktu Brasil, ada keunggulan Ronaldo yang tidak bisa diimbangi oleh Messi. Pada 2016, Ronaldo mengantar Portugal menjuarai Piala Eropa.

Lalu pada edisi perdana Liga Negara Eropa 2019, tuan rumah Portugal dan Ronaldo juga menang.

Sementara, Messi belum pernah menyumbang trofi kepada negaranya di level "senior".

Pernah Juara Dunia

Jika terjadi debat berkepanjangan antara pendukung dua superstar itu, biasanya disudahi dengan fakta tersebut -- yang membuat kubu Messi terdiam.

Sebetulnya, pada 2008 Messi membawa Argentina merebut medali emas Olimpiade dan dia juga dinobatkan sebagai pemain terbaik oleh FIFA. Juga pada 2004 Messi adalah bagian dari tim U-20 Argentina yang menjadi juara dunia.

Namun, kemenangan ini tidak masuk catatan profesional karena Olimpiade memang pesta olahraga “amatir” sementara U-20 tidak masuk kategori senior.

Bagi pendukungnya, medali emas Olimpiade bukan prestasi abal-abal dan tidak selayaknya dihapus dari CV Messi.

Sekarang, Messi sudah meraih trofi Copa America dengan penuh gaya, karena dia menjadi top scorer dan sekaligus meraih penghargaan the best player. Sang kapten Argentina pulang dari Brasil dengan tiga piala sekaligus.

Catatan timnas yang selalu membuatnya lebih rendah di depan Ronaldo sudah hilang dari pundaknya -- dan pundak puluhan juta pendukungnya di seluruh dunia.

Messi sekarang bisa lebih megah dibandingkan Ronaldo saat mengenakan kaus timnas masing-masing. Selain medali emas Olimpiade dan juara dunia U-20, Messi juga sudah mengantar Argentina ke final Copa Amerika empat kali dan final Piala Dunia sekali. Itu juga bukan prestasi sembarangan.

Berapa kali Ronaldo membawa Portugal ke final Piala Eropa dan final Piala Dunia? Mungkin pertanyaan seperti ini yang akan mengunci debat panjang dua kubu di kemudian hari.

Beda Tipis

Tidak terbantahkan bahwa Ronaldo dan Messi adalah dua pemain yang mengukir sejarah sepakbola modern, kalau kita bicara kualitas individu.

Banyak pemain lain yang juga hebat, tetapi apakah mereka juga sama hebatnya ketika diberi band kapten atau diminta membela timnas?

Messi, 34, dan Ronaldo, 36 -- kebetulan juga dua pesepakbola terkaya di dunia -- sudah membuktikan mereka punya kemampuan memimpin di level tertinggi dan punya visi yang mempersatukan bangsa masing-masing.

Butuh lebih dari kemampuan menggocek bola untuk mencapai tahap itu.

Messi punya enam piala Ballon d’Or, penghargaan individual tertinggi di sepakbola, Ronaldo punya lima. Patut dicatat, tidak ada satu pun pesepakbola lain yang punya lebih dari tiga trofi!

Messi adalah pemain dengan pendapatan tertinggi di dunia yaitu US$ 126 juta menurut data Forbes 2020, sementara Ronaldo nomor dua dengan US$ 117 juta.

Intinya, prestasi dua atlet hebat ini tipis bedanya, yang hanya makin membuat rivalitas mereka makin melegenda.

Begitu sengitnya persaingan Messi dan Ronaldo berikut para pendukung mereka, sampai ada banyak situs dan aplikasi khusus yang didedikasikan untuk itu.

Misalnya situs messivsronaldo.app yang sangat aktif dan bahkan sudah memasukkan catatan pertandingan Messi di Copa America yang baru saja berakhir.

Situs ini memuat semua statistik dua pemain termasuk total jumlah gol dan assist, merinci antara penampilan klub dan timnas, dan juga liga antar-klub, turnamen sistem gugur, Liga Champions, dan Super Cup.

Lalu ada perbandingan khusus head-to-head, misalnya El Classico antara Real Madrid dan Barcelona ketika dua pemain bertemu. Kemudian tentu saja koleksi trofi dan penghargaan masing-masing.

Pertandingan persahabatan antar-klub dikecualikan dari statistik.

Total, sepanjang karirnya di semua kompetisi Ronaldo mencetak 783 gol dan membuat 225 umpan dari 1.073 penampilan.

Torehan Messi adalah 748 gol dan 315 umpan dari 929 pertandingan.

Jika dirata-rata, Messi lebih unggul.

Ronaldo sudah lima kali juara Liga Champions, Messi empat kali. Untuk kategori ini, cukup banyak pemain dengan jumlah trofi yang sama tetapi hanya satu orang yang punya enam trofi yaitu legenda Real Madrid Francisco Gento di era 1950 sampai 1960-an.

Dalam liga domestik, Messi menang 10 kali, Ronaldo tujuh (tiga bersama Manchester United, dua Real Madrid, dan dua Juventus).

Dalam turnamen sistem gugur domestik, Messi tujuh kali juara Copa del Rey, Ronaldo enam kali di tiga negara.

Ronaldo telah merebut empat trofi juara dunia antar-klub, unggul satu atas Messi.

Soal penghargaan pemain terbaik FIFA, skornya sama seperti Ballon d’Or untuk keunggulan Messi.

Si pemain Argentina juga lebih sering mendapat penghargaan Golden Boot Eropa sebagai pencetak gol terbanyak di benua itu, enam berbanding empat.

Alih-alih mengulas kehebatan satu dari yang lain, paparan di atas justru menunjukkan betapa hebat dan setaranya dua superstar sepakbola yang masih bermain itu.

Legenda Hidup

Mereka memang tidak bisa menggantikan maestro bola terdahulu, seperti Franz Beckenbauer yang membawa Jerman menjadi juara dunia baik sebagai kapten maupun pelatih.

Atau Pele yang sudah mencetak lebih dari 1.200 gol sepanjang karirnya dan menjadikan Brasil kampiun sejagat tiga kali!

Namun, Ronaldo dan Messi melengkapi kisah pendahulunya dengan aksi-aksi heroik di level klub dan timnas tanpa tergelincir oleh guyuran dolar yang mereka dapat dan heboh media sosial yang melengkapi status mereka sebagai selebritas dunia.

Uang, popularitas, dan media sosial membuat mereka lebih dari sekedar atlet, tetapi Messi dan Ronaldo tetap mencetak gol dan menghadirkan trofi. Mereka tetap atlet yang sangat hebat. (Maaf untuk penggemar David Beckham)

Tambahan pula, intensitas pertemuan mereka sangat tinggi terutama ketika Ronaldo masih bersama Real Madrid, yang membuat rivalitas ini makin berbumbu pedas dan menciptakan ketagihan.

Ruang inilah yang tidak ada di era Pele, Beckenbauer, atau Diego Maradona, para superstar di abad sebelumnya.

Portugal sebelumnya hanya mengenal Eusebio Ferreira sebagai panutan sepakbola mereka karena bisa membawa negaranya juara ketiga di Piala Dunia 1966 sebagai top scorer.

Sekarang mereka punya Ronaldo yang berjasa menghadirkan trofi juara Piala Eropa dan Liga Negara Eropa.

November tahun lalu seluruh Argentina berduka oleh meninggalnya Maradona. Tadi malam, mereka menyaksikan lahirnya “pahlawan nasional” baru di kandang musuh bebuyutan, Brasil, ketika semua pemain timnas mengerubuti dan menyerukan nama Messi setelah peluit akhir yang memastikan trofi Copa America untuk dibawa pulang.

Resmi sudah, Messi bukan hanya hebat di klub, tetapi juga aset penting bangsa di level senior, seperti halnya ketika dia masih junior.

Demikian juga Ronaldo, tidak perlu diperdebatkan lagi.

Ronaldo has one more Champions League, Messi has one more Ballon d'Or. Ronaldo won the Euros on July 10, Messi won Copa America on July 10. Perfectly balanced, as all things should be ☯️ pic.twitter.com/xHteI4GgFd

✅ 10th July 2016: Cristiano Ronaldo wins his first International trophy! 🇵🇹



✅ 10th July 2021: Lionel Messi wins his first international trophy! 🇦🇷



07/10 is the date both Ronaldo and Messi won their first international trophy. 🙌



We are blessed to witness them 🙏 pic.twitter.com/0ol7u70Rem