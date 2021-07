Laga Final Euro Sebentar Lagi, Southgate Janji Beri Hasil

Beritasatu.com - Beberapa jam sebelum pertandingan final Euro 2020, Minggu (11/7/2021), tim nasional Inggris merilis video pernyataan pelatih Gareth Southgate yang berjanji timnya akan berjuang sekuat mungkin untuk mengalahkan Italia.

Dengan mengenakan kaus timnas, Southgate terlihat santai saat menyapa para pendukung Inggris di video itu.

"Hai semua, saya ingin menggunakan waktu ini untuk berterima kasih kepada setiap orang atas dukungan luar biasa yang kami terima sepanjang turnamen ini," kalimat pembukanya.

"Kami berharap sudah mewakili Anda semua dengan cara yang tepat, kami harap Anda menikmati tontonan saat kami bermain, Saya sangat berterima kasih kepada semua pemain dan staf yang luar biasa sehingga kita bisa masuk final pertama kali dalam 55 tahun,” tambahnya.

"Namun, tentu saja kami tahu bahwa kami harus memberi hasil kepada Anda. Kami akan melakukan semua yang kami bisa, dan dukungan serta energi dari Anda telah benar-benar mengangkat kami, dan saya tahu itu akan terjadi lagi hari Minggu ini.”

Inggris baru pertama kali ini masuk final Piala Eropa sementara bagi Italia ini sudah yang keempat kali dan tengah memburu trofi yang kedua.

Terakhir Inggris berlaga di final turnamen besar adalah saat menjadi juara dunia pada 1966.

