Baru Buka di New York, Ini Harga Kamar di Hotel Pestana CR7 Milik Ronaldo

New York, Beritasatu.com – Pesta sepakbola Euro 2020 telah berakhir buat tim Portugal. Kini Cristiano Ronaldo kembali sibuk menjalani bisnisnya di perhotelan. Dia telah membuka sejumlah hotel Pestana CR7 di Eropa, yang terakhir dibuka di New York, AS.

Hotel Pestana CR7 ada dua di Portugal, Madeira dan Lisbon, serta satu di Madrid, Spanyol. Ronaldo kini menambah jaringan bisnis hotelnya di kawasan elite New York Times Square.

“Tanggal ajaib 07-07 tepat untuk memperkenalkan hotel baru saya Pestana CR7 Times Square di New York,” tulis Ronaldo di akun Twitter.

Ia mengaku, ini yang pertama di luar Eropa. “Pesan sekarang, dan temukan hotel paling keren dan baru, di lokasi terbaik di kota”.

Berdasarkan situs web hotel, menginap semalam di Pestana CR7 Times Square dapat dipesan 77 euro atau sekitar Rp 1,3 juta. Kamar lain tersedia dengan harga sekitar 140 euro atau sekitar Rp 2,4 juta per malam.

Berada di kota yang tak pernah tidur seperti New York, hotel ini menawarkan layanan resepsionis 24 jam dan area lobi hotel dipenuhi dengan memorabilia Cristiano Ronaldo.

Fasilitas lainnya adalah juga gym, tempat parkir mobil, dan ruang untuk pertemuan bisnis dan acara.

