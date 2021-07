Laga Perdana Serie A 2021/2022, Inter Menjamu Genoa, Juventus Tandang ke Udinese

Kamis, 15 Juli 2021 | 10:22 WIB

Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Roma, Beritasatu.com - Jadwal Serie A Liga Italia musim 2021-22 telah diumumkan pada hari Kamis (15/7/2021). Juara bertahan Inter Milan yang kini dilatih Simone Inzaghi diberikan pertandingan pembuka di San Siro menghadapi Genoa.

Itu berarti rival sekotanya, AC Milan, yang menjadi runner-up tahun lalu, akan memulai pertandingan tandang melawan Sampdoria pada 22 Agustus.

Sementara itu, Juventus akan memulai upaya mereka untuk mendapatkan kembali Scudetto di bawah Massimiliano Allegri dengan pertandingan tandang melawan Udinese. Lalu "Nyonya Tua" menjamu Empoli di minggu kedua sebelum pertandingan tandang ke Napoli pada matchday tiga.

Derby Milan pertama untuk sementara telah dijadwalkan untuk akhir pekan tanggal 7 November, yang merupakan minggu ke-12 kompetisi

Inter melawan Milan untuk kedua kalinya pada 6 Februari dengan pertandingan kedua mereka melawan Juve menjelang akhir musim pada 3 April.

Jika perburuan gelar turun ke hari terakhir musim ini, Inter mengakhiri kampanye liga mereka di kandang melawan Sampdoria, sementara Juve bertandang ke Fiorentina dan Milan menghadapi Sassuolo.

Jadwal Serie A pekan pertama:

Bologna vs Salernitana

Cagliari vs Spezia

Empoli vs Lazio

Verona vs Sassuolo

Inter vs Genoa

Napoli vs Venezia

Roma vs Fiorentina

Sampdoria vs Milan

Torino vs Atalanta

Udinese vs Juventus

Sumber: SBS