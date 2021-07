Inilah Tuan Rumah Final Liga Champions dan Liga Europa 2022-2025

Nyon, Beritasatu.com - Badan Sepakbola Eropa (UEFA) mengumumkan final Liga Champions untuk empat tahun ke depan akan diadakan di Saint-Petersburg, Istanbul, London, dan Muenchen, dengan dua dari empat final Liga Europa berikutnya di Spanyol.

Pertarungan turnamen itu seharusnya diadakan di Istanbul pada tahun 2021, tetapi dipindahkan ke Porto karena situasi Covid-19 di berbagai negara Eropa.

Setelah relokasi itu, UEFA telah mengkonfirmasi bahwa Istanbul akan menjadi tuan rumah final Liga Champions pada 2023.

